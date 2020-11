Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ein Nachruf aufs Besetztzeichen

Telefonieren war früher einfacher als heute. Früher hörte man ein kurzes, fast gemorst klingendes Besetztzeichen, und sofort war alles klar. Heute ist das nicht mehr so, bedauerlicherweise. Ein Ende der Welt von Gregor Hoppe.

Psychotherapeuten und Beziehungsberater warnen davor, die jeweiligen Telekommunikationselemente allzu eng miteinander zu verzahnen. Darunter könne auf Dauer nämlich die Partnerbeziehung leiden.

Es ist in einigen Studien bereits von "overcommunication" die Rede. Die Soziologie hat Neil Postmans Diktum "Wir amüsieren uns zu Tode" ersetzt durch die Befürchtung "Wir plappern uns dumm und dämlich". Und die Zeichentheorie hat nachgewiesen, dass etwa das "Besetztzeichen" beim Telefonieren – das mehr oder weniger ersatzlos entfallen ist – hinsichtlich seiner semantischem Komplexität bei gleichzeitiger Einfachheit der Darstellungsform und in puncto Geschwindigkeit bis zur erfolgten Mitteilung den Systemen, die es ersetzen sollten, haushoch überlegen war.

Was ist damit gemeint?

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Menschen anrufen, die oder der Ihnen so nahesteht, dass Sie wechselseitig die jeweiligen Festnetznummern und die Handyanschlüsse kennen und eingespeichert haben.

Sie wählen nun die Handynummer der oder des Betreffenden. Es ertönt Freizeichen. Es hebt aber niemand ab. Sie legen auf, und wählen das Handy der Zielperson. Wieder das Freizeichen. Erneut aber hebt niemand ab.

Sie denken, na, hebt niemand ab, kann wohl gerade nicht, hat bestimmt zu tun. Schauen wir später nochmal.

Nach einer Weile klingelt Ihr Festnetztelefon. Sie denken, jetzt der Rückruf! Aber: unbekannte Nummer auf dem Display. Sie heben ab. Die blecherne Nachricht: "Sie haben eine SMS bekommen. Die Nachricht lautet: Ich kann gerade nicht sprechen. Die Nummer des Absenders lautet:..." Und im Anschluss liest der Herr in gemessenem Tempo eine Ihnen wohlvertraute, elfstellige Handynummer vor.

Nun fühlen Sie sich sehr aufdringlich, ja, wichtigmacherisch vor. Sie wollten ja nur mal probieren, es ist ja nicht so schlimm, wenn man nicht gleich durchkommt, komisch halt nur, dass es Freizeichen gab. Ja, Freizeichen gibt es jetzt immer, wurscht, was am anderen Ende der Leitung los ist.

Früher, ja früher, da hörten Sie ein kurzes, fast gemorst klingendes Besetztzeichen, und sofort war alles klar. Warum und wohin ist das gute, alte Besetztzeichen nur entschwunden? Heute wird man gefragt, ob man eine Rückrufbitte hinterlassen möchte. Das nicht, man ist ja nicht vom Vorstand. Aber einen Nachruf aufs Besetztzeichen, den möchten wir ganz entschieden hinterlassen.