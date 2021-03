Ende der Welt - Die tägliche Glosse Nachfolger gesucht

Quizfrage: Was haben Angela Merkel, Dieter Bohlen und Jogi Löw gemeinsam? Genau, alle drei hören bald auf. Soweit so bekannt, unklar ist hingegen wer ihnen nachfolgt.

In der Natur der Sache liegt es, dass bei einer Nachfolgediskussion zunächst über Leute vom Fach diskutiert wird. Auf Dieter Bohlen könnte also jemand folgen, der etwas von Musik versteht oder wenigstens einen schlechten Musikgeschmack hat. Und da liegt es natürlich nahe, dass gerade über Florian Silbereisen spekuliert wird. Warum auch nicht.

Und natürlich die Nachfolge von Angela Merkel. Da braucht es unbedingt jemanden, der etwas von Politik versteht, eine Frau ist oder wenigstens Physik studiert hat. Bis jetzt hat nur Olaf Scholz gesagt, dass er den Job gerne machen möchte. Und der ist keine Frau und hat Jura studiert. Annalena Baerbock wäre wenigstens eine Frau und hat Politikwissenschaften studiert, aber die hat noch nicht gesagt, ob sie die Nachfolge von Angela Merkel antreten will. So steht da bisher allein Olaf Scholz auf dem Kanzlerspielfeld und wartet darauf, dass endlich mal jemand mit ihm mitspielt.

Am Spielfeldrand stehen Armin Laschet und Markus Söder. Und es wirkt gerade so, als ob einer den anderen schubst und sagt, mach du doch wenn du willst. Aber keiner scheint so richtig Lust zu haben mit um den Kanzlerball zu spielen.

Also über die Nachfolge von Angela Merkel, Dieter Bohlen und Jogi Löw müssen wir uns keine Sorgen machen

Vielleicht muss da jetzt mal ein echter Spieler ran. Lothar Matthäus hat am Wochenende gesagt: „Ich bin jemand, der gerne hilft.“ Ja also, dann ist doch das Land endlich einen Schritt weiter. Im Zuge dessen können sich dann Laschet und Söder um die Nachfolge von Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar bewerben. Vielleicht singen sie gemeinsam vor? Und Florian Silbereisen trainiert in Zukunft die deutsche Fußballnationalmannschaft. Dazu muss man wissen, dass Florian Silbereisen nicht nur singen kann, sondern auch Kapitän auf dem Traumschiff ist. Der kann also eine Mannschaft führen. Vielleicht könnte Florian Silbereisen sogar Kanzler?