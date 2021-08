Ende der Welt - Die tägliche Glosse Na BRAVO!

"Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!", schrieb Immanuel Kant 1784 in der Berlinischen Monatsschrift und formulierte damit die Maxime der Aufklärung. "Kein Kummer ist so gering, als dass man nicht darüber sprechen sollte", schrieb Martin Goldstein alias Dr. Jochen Sommer 1969 in der BRAVO – und führte Kants Aufklärungs-Projekt zu ungeahnten Höhen.