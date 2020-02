Ende der Welt - Die tägliche Glosse Museumsrücken

Stellen Sie bitte ihren Radio lauter, jetzt wird’s wichtig! Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden: Museumsbesuche machen krank. Nein, es geht nicht um Corona oder andere Viren, es geht um den „Museum Walk“ und der geht auf den Rücken - frage nicht! Schuld daran ist die Art, wie sie sich von Picasso zu van Gogh und Matisse bewegen. Die wird von den Forschern beschrieben als „sehr langsames Trotten ohne Schwung in den Armen“, ginge also problemlos als Beschreibung der Regierung Merkel durch. Ist aber nicht gemeint.

Es geht um die versteifte Haltung, die Sie einnehmen, wenn Sie Bilder und vor allem tief angebrachte Begleittexte anschauen oder lesen. Und die geht nicht nur auf den Rücken, sondern auch und vor allem auf Ihre mentale Einstellung. Sagen amerikanische Experten. Dass Fernsehen blöd macht, das wussten wir ja schon lange, dass das Internet aggressiv macht auch, aber dass das Museum die mentale Einstellung versteift… Öha.

Das wäre ja mal ein gewichtiges Argument gegen das in München geplante Humor-Museum. Da wenn Sie rein gehen, kommen Sie mit völlig versteiftem Humor wieder raus. Wobei die Wechselwirkung von Bildmotiven und Besucher-Körpern derzeit noch nicht erforscht ist. Wenn Sie sich zu lange das Selbstportrait von van Gogh anschauen, tut Ihnen dann das linke Ohr weh? Oder wenn Sie das berühmte König-Ludwig-Bild im Hermelin sehen, wollen Sie dann ein Schloss bauen?

Und man muss ja auch sagen, Kunst beabsichtigt ja Wirkung. Eine Barockkirche ist ja im Grunde nichts anderes als das Fernsehen des 17. Jahrhunderts. Das passiert mit Sündern, so war die Kreuzigung Jesu und wenn man das Deckenfresko betrachtet, schaut man direkt in den Himmel. Bestimmt hat den Menschen im Barock da nach einer gewissen Zeit auch der Rücken saumäßig weh getan, aber es war ihnen egal, weil sie sich so über den Blick in den Himmel gefreut haben, dass sie ihre Mühsal vergessen haben.

Das kann Kunst nämlich auch: Erfreuen, trösten womöglich sogar heilen. Man muss sich halt drauf einlassen. Da jedoch warnen die amerikanischen Wissenschaftler: „Reservieren Sie einen Teil ihrer Gehirnaktivität für das, was Sie mit Ihrem Körper machen, während Sie ein Kunstwerk betrachten.“ Sehr gut. Immer an sich selber denken, an den eigenen Körper, die Fitness. Dann bleibt auch der Geist beweglich und kann noch mehr an sich selber denken.

Rein physiognomisch betrachtet ist Lesen übrigens auch ein riesen Problem. Bildung überhaupt. Macht nur unbeweglich. Ein digitaler Schrittzähler, das ist ein Freund. Wenn der blinkt weißt Du: Ich bin Spitze.

Eben alles eine Frage der Perspektive.