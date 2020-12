Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mon Cherie für die Oma!

Heute aber ist alles besser, denn dank Millionen Tutorial im Internet kann man ganz einfach lustige Schneemänner selber machen oder auch Schneekugeln, mit den Fotos der Enkelkinder darin. Ja. Nein, man kann es nicht. Ich versuche es seit Jahren und noch nie sah mein selbstgebastelter Schneemann so aus, wie der in einem Youtube Video. Warum nicht? Vermutlich weil weder mein handwerkliches Geschick, noch meine Zeit das hergeben. Denn im Video dauert das Herstellen einer hübschen Schneekugel mit dem Foto eines glücklich winkenden Kindes darin nur zwei Minuten 15. Bei mir dauert es schon Stunden bis ich die leeren Schneekugeln im Bastelladen, die Laminiermaschine im Elektrohandel und das Glycerin aus der Apotheke besorgt habe.

Doch dann geht ja der Spaß erst richtig los. Meine Tochter liebt Fotos machen, das ist per se gut. Allerdings ist unklar in welchem Outfit sie gerne in der Schneekugel ihren Omas zuwinken möchte. Vielleicht das eine Kleid, dass wir mal in Italien gekauft haben, oder das niedliche Top aus dem Sommer, oder doch lieber sie in ihrem Lieblingswuschelpullover, der an den Armen viel zu kurz ist? Gut wer einen Sohn hat. Denn da besteht die Auswahl aus Jeans oder Jeans und Hoodie oder Hoodie.