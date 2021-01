Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mogelpackungen

Es vergeht ja kaum eine Woche ohne Wahlen. Selten aber bekommt ein Kandidat auf Anhieb die absolute Mehrheit der Stimmen schon im ersten Wahlgang. So wie gestern Seitenbacher. Weischt Kalle, das ist der mit den Seitenbacher Müslis und den Seitenbacher Ölen.

Bevor Sie jetzt einen Schreck bekommen: Nein, Herr Seitenbacher hat nicht die Wahlen zum CDU-Vorsitz in Baden-Württemberg gewonnen. Als Geheimwaffe gegen den Grünen Kretschmann. Nein, das Seitenbacher Müsli selbst hat gewonnen. Mit 54,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und zwar zur Wahl „Mogelpackung des Jahres“.

Zu dieser Wahl ruft alljährlich die Verbraucherzentrale Hamburg auf, um Produkte zu küren, bei denen besonders dreist an der Verpackung herumgetrickst wurde, um dem Kunden weniger Inhalt zu verkaufen, ohne dass der es merkt.

1) In einer Packung Frucht Müsli war ein Viertel weniger Inhalt als bisher.

2) Der Preis wurde gleichzeitig erhöht, so dass das Müsli satte 75 Prozent teuerer wurde

3) Das Müsli wurde als neues Produkt deklariert: Der Name wurde von „Vollkorn-Früchte-Müsli“ in „Frucht-Müsli“ geändert. Die Inhaltstoffe blieben aber gleich.

Bei so viel Mogelei hatte die Konkurrenz keine Chance: Milka Osterhasen und Ferrero Kinderschokolade landeten abgeschlagen auf unter 20% der abgegebenen Stimmen. Whiskas Knuspertaschen und Bifi-Minisalami übersprangen nicht mal die 5%-Hürde.

Die in der Politik angebotenen Mogelpackungen sind doch ein Trauerspiel

Da kann man der Vorderung der Hamburger Verbraucherzentrale, die Politik müsse endlich Konsequenzen ziehen, nur zustimmen. Die in der Politik angebotenen Mogelpackungen sind doch ein Trauerspiel:

In der SPD nimmt der Inhalt seit Jahren ab, aber die Verpackung versucht erst gar nicht, das zu kaschieren. In der CDU konnten die Deligierten zwar zwischen den Verpackungsgrößen Laschet, Merz und Röttgen wählen, der Inhalt bleibt aber nahezu identisch. Das charmante Schwesterprodukt aus Bayern walzt seine Flocken mittlerweile derart aus, dass die Verpackung schon fast platzt. Die Grünen bleiben zwar beim Vollkorn-Früchtemüsli, ändern aber immer mal wieder die Zutaten – kürzlich tauchte sogar etwas „nukleare Teilhabe“ in der Mischung auf. Die Linkspartei ist schon deshalb eine Mogelpackung, da sich die meisten Inhalte, sobald man sie wählt, nahezu rückstandslos verflüchtigen. Und die FDP kriegt das trotz aller Bemühungen ihres Produktentwicklers mit dem Mogeln einfach nicht mehr hin und bewegt sich daher mittlerweile auf dem Niveau zwischen Whiskas-Knuspertaschen und Bifi-Minisalami. Und die AfD verzichtet grundsätzlich auf Angabe des Verfallsdatums, weil dieses schon seit Jahrzehnten abgelaufen ist.