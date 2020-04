Ende der Welt Mode im Homeoffice

Heute ist zwar Dienstag, aber erinnern Sie sich noch an den Casual Friday? Den Tag, an dem Mann ohne Schlips und Anzug ins Büro ging? Ja, ja das ist lange her. Und das ist gut so, denn jetzt, jetzt sind wir einen großen Schritt weiter, denn statt Casual Friday herrscht seit neuestem die Jogginghosen-Week.

Oder ziehen Sie sich morgens noch einen Anzug an, wenn Sie ins Homeoffice gehen? Oder schlüpfen in Pumps, um zum Laptop auf dem Wohnzimmertisch zu laufen? Nein, wozu auch. Denn spätestens nach den ersten drei Versuchen in das völlig überlastete Firmennetzwerk zu kommen, erscheint eh die Vierjährige mit verschmiertem Nutellamund und gibt ihnen ein dickes Bussi, weil Sie schon wieder zu Hause sind.

Sehen Sie, das lohnt gar nicht. Da ist doch eine Jogginghose viel besser und auch viel bequemer. Da drück nichts. Da spannt nichts. Wir sollten der Jogginghose endlich mal den ihr gebührende Respekt erweisen. Und wenn nicht jetzt, wann dann. Und vergessen Sie Karl Lagerfeld – der ja bekannterweise gesagt hat, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Papperlapp, wer hat in diesen Zeiten schon Kontrolle über sein Leben. Wir können ja nicht mal zum Friseur gehen.

Aber zurück zur Jogginghose. Die ist nicht nur bequem, sondern passt immer. Niemand würde je auf die Idee kommen sich eine zu kleine Jogginghose zu kaufen, nur um sagen zu können, Größe 38 hat mir vor 10 Jahren gepasst und ist zwei Kinder später immer noch die Richtige. Nein! Bei der Jogginghose nehmen wir die, die gut sitzt. Und nicht nur das, frau muss sich nie Gedanken darüber machen, welche Schuhe zur Hose passen oder welches Oberteil. Die Frage nach, ziehe ich heute die blauen Ballerinas oder lieber die braunen Sandalen an? Überflüssig.

Im Moment ist jeder Tag Jogginghosentag

Das Tolle an der Jogginghose haben übrigens vor gut 10 Jahren schon vier Österreicher entdeckt. Und aus einer Laune heraus den Internationalen Jogginghosentag ins Leben gerufen. Der ist übrigens im Januar und damit schon vorbei. Wer dabei sein wollte, trug an diesem Tag eine Jogginghose auch in die Arbeit oder zum Einkaufen und eben nicht nur zu Hause. Und so betrachtet ist im Moment jeder Tag Jogginghosentag. Wir tragen die Jogginghose zu Hause und damit bei der Arbeit und beim Online-Einkaufen-Gehen vom heimischen Küchentisch aus.

Nur eines passt nicht so ganz. Wenn man nämlich den Eintrag bei Wikipedia zur Jogginghose durchliest. Dann steht da als erstes, Jogginghosen werden in der Regel zum Joggen getragen. Gut, wenn das so ist, dann sollte jetzt zum Homeoffice, Homeschooling und Homeshopping noch unbedingt das Homejogging dazu kommen.