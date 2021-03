Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mitnehmen in Corona-Zeiten

Eine von vielen Sachen, die uns Corona vermasselt, ist ja der gute alte Autostopp. Gerade jetzt zu Beginn der Osterferien stünden an den Autobahnauffahrten sicher wieder einige Menschen, die auf ihren Pappschildern darum bitten, nach Nürnberg, Paris oder New York - oder zumindest Neudettelsau -mitgenommen zu werden. In der Corona-Zeit ist das natürlich unvorstellbar: Würden Sie sich heute an die Straße stellen und den Daumen raushalten – Achtung, Kalauer! - Sie sähen schnell ziemlich mitgenommen aus, ohne mitgenommen zu werden. Früher war „Per Anhalter durch die Galaxis“ Science-Fiction heute ist es schon „per Anhalter ins nächste Dorf“.