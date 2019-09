Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mitgeschnitten in Hongkong

Seien wir ehrlich, die meiste Zeit unseres Lebens sprechen wir „ins Unreine“, wie es so treffend heißt. Mit anderen Worten: Wir befreien uns vom ganzen Müll, der sich ständig in unserem Kopf ansammelt dadurch, dass wir ihn aussprechen, denn da draußen wird er in der Regel schnell zu Klatsch und Tratsch kompostiert, auf dem dann wieder neuer Müll gedeihen kann. Ein wunderbarer Kreislauf, auf dem neunzig Prozent aller Kantinen- und hundert Prozent aller Sauna-Gespräche beruhen.

Politiker dagegen müssen ihren Müll meist für sich behalten, dürfen also nie „ins Unreine“ sprechen, weil ihre Wähler sie sonst für nicht ganz sauber halten. Mag sein, dass das früher anders war, als Machthaber noch so richtig schmutzen durften, heute jedenfalls haben sie ihren geistigen Stoffwechsel unauffällig zu erledigen. Für den Müll gibt´s Wutzettel oder Parteipräsidien, Hauptsache, der Wahlkampf riecht gut. Einzige Ausnahme ist Donald Trump. Der stellt seinen Plunder bei Twitter demonstrativ vor die Tür, weil er weiß, dass seine Fans dafür noch Verwendung haben. Alle anderen Politiker bleiben auf ihrem Gerümpel sitzen und müssen um ihre Karriere fürchten, wenn sie doch mal ausmisten.

Neuestes Beispiel dafür ist die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Die entledigte sich in einer schwachen Stunde vor Geschäftsleuten ein paar Abfälle, die schon länger in ihr gärten und hoffte natürlich darauf, dass die an der frischen Luft schnell zu Seufzern zerfallen und irgendwo über dem südchinesischen Meer verdunsten würden. Doch unglücklicherweise hatte jemand die Fenster geschlossen und ein Mikrofon aufgehalten, wodurch der seelische Müll konserviert und der Öffentlichkeit vor die Füße gekippt wurde. Jetzt weiß jeder, dass Carrie Lam sich am liebsten bei den Demonstranten entschuldigen und zurücktreten würde, aber leider aus Rücksicht auf China im Amt bleiben muss.

Hongkong kassiert Buße grundsätzlich in Verbeugungen

Jetzt hat die Frau Probleme, denn wer in Hongkong „ins Unreine“ spricht, der muss ungefähr mit so harten Strafen rechnen, wie jemand, der in Singapur einen Kaugummi fallen lässt. Gut, das wären nur 300 Euro, aber Peking akzeptiert weder Kreditkarten, noch Bargeld, sondern kassiert Buße grundsätzlich in Verbeugungen. Da wird Carrie Lam der Rücken noch lange schmerzen. So, wie es aussieht, hat ihr Vorgesetzter Xi Jinping nämlich für jede Art von Erleichterung gar kein Verständnis, schon gar nicht für wilde Gedanken-Deponien in irgendwelchen Bankentürmen oder Börsen-Clubs. Wer nicht in der Lage ist, seine seelischen Rückstände einzufrieren oder anderweitig steril zu lagern, bis der Kommunismus endgültig gesiegt hat, wird es bei ihm schwer haben. Sollte Carrie Lam also noch irgendwo in ihrem Kopf ausrangierte Gewissensbisse rumstehen haben, verteilt Peking garantiert keine Marken für den Wertstoffhoff. Das Zeug muss sie schon selbst beseitigen, und sei es in einer Ming-Vase.