Ende der Welt - Die tägliche Glosse Minnie Maus bekommt neuen Look

Seien wir ehrlich, ab einem gewissen Alter haben wir es nicht mehr so mit einem völlig neuen Look. Da sind wir vielmehr froh, wenn wir uns mit dem alten noch wiedererkennen und trösten uns mit dem Gedanken, dass alles schon mal da war, wenn auch nicht immer in unserer Konfektionsgröße.

Insofern ist es schon ziemlich mutig von Minnie Maus, ihre alten Klamotten wegzuwerfen und künftig im Hosenanzug statt im Kleidchen rumzulaufen. Die Frau ist ja inzwischen 93, was ihr allerdings zugegebenermaßen wirklich niemand ansieht. Es muss wohl an ihren Genen liegen, vielleicht auch nur an ihren Szenen, jedenfalls ist sie künftig in einem dunkelblauen Hosenanzug von Stella McCartney unterwegs und statt gelber oder roter Pumps trägt sie jetzt schwarze Boots, was nahelegt, dass sie entweder beim Orthopäden war oder wild entschlossen ist, unbefestigte Fußgängerzonen aufzusuchen, zum Beispiel die in München: Da sind die Natursteinplatten dermaßen lose, dass Minnie sich besser entweder gleich Gumminoppen oder Sicherheitsschuhe anschaffen sollte.

Sie könnte sich natürlich auch alles schicken lassen, aber erstens ist sie so gut wie nie zuhause, zweitens mag Pluto bestimmt keine Paketboten und drittens ist ihr Mann Micky auch nicht mehr der Jüngste und reagiert unwirsch auf alles, was ihr nicht passt, vor allem, wenn sie es vorher weiß. Und wenn Micky an das Gute im Versandhandel glauben würde, wäre er nicht seit 1928 mit kurzen Hosen und weißen Glacéhandschuhen unterwegs.

Ob Minnie jetzt, wo sie Hosenanzug trägt, tatsächlich mit der Zeit geht oder nicht doch nur mit der Mode, sei dahingestellt. Die einen behaupten, sie wolle sich emanzipieren, andere mutmaßen, sie wolle nur kokettieren, zumal sie zwar auf ihr bekanntes Kleid verzichtet, aber nicht auf dessen Punkte – die finden sich nämlich auch am Hosenanzug, sogar größer denn je.

Ehrlich gesagt, erinnert ihr neues Outfit fast an einen Tarnanzug, der allerdings nur direkt vor dem Souvenir-Stand in Disney World unsichtbar macht, denn dort verschwimmen bekanntlich nicht nur Kindheitserinnerungen mit der Umgebung, sondern auch Punkte mit Pixeln und Figuren mit Strukturen. Kann also durchaus sein, dass wir unsere Minnie nie mehr wiederfinden, wenn sie erst mal im Hosenanzug an der Kasse sitzt. Niemand wird dann mehr herausfinden, wo ihre Punkte enden und die vom Preisschild anfangen. Außer, Sie halten Ihre Kreditkarte vor die Augen.

Ob übrigens auch Micky demnächst seinen Schrank ausräumt und sich neu einkleidet, ist bisher nicht bekannt geworden. Vielleicht will er ja seine Ohren kaschieren oder engere Hosen tragen, die Beine dafür hat er. Und wenn Katzen zu Besuch kommen, sind Slim Fit und etwas Käse nie falsch.