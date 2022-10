Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mineralgewässer

Lassen wir jetzt mal den Durst beiseite, dafür gibt´s ja Bier und Wein, von mir aus auch Eierlikör und Limoncello. Mineralwasser dagegen wird ja neuerdings nicht mehr in Flaschen abgefüllt, sondern in Flakons und hat anscheinend endgültig die Geschmacksgrenze zu den Gewürzen überschritten.

Jedenfalls wurde jetzt ein Produkt aus Paraguay als bestes Wässerchen der Welt ausgezeichnet. Es soll einen seidig-sanften Geschmack haben, obwohl es einen pH-Wert von fast zehn hat und damit in etwa so eine starke Lauge ist wie Schmierseife oder PVC-Reiniger. Aber ich sagte ja, dass wir hier nicht über den Durst sprechen, sondern über Wasser, was einigermaßen modebewusste Menschen schon länger streng voneinander trennen.