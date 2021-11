Ende der Welt - Die tägliche Glosse Milliardärmokratie

Hören Sie mir zu? Ich möchte Sie nämlich heute Morgen ganz direkt etwas fragen. Ich habe da so ein Aktienpaket herumliegen. Nicht zuhause, in meinem Aktiendepot in ... äh … tut ja nichts zur Sache, wo.

Was meinen Sie, soll ich das verkaufen? Sie kennen sich doch aus mit Aktien. Soll ich auf die Gewinne Steuern zahlen? Möchten Sie das Geld haben? Nicht direkt, aber über den Staat, der damit mehr oder weniger sinnvolle Sachen bezahlen kann. Neue Wasserleitungen in Schulen, Zuschüsse für Elektroautos, kostenlose Schnelltests - was halt gerade so anfällt.