Ende der Welt - Die tägliche Glosse Messi - what a mess!

Der geht! Der sechsfache Weltfussballer Lionel Messi will weg vom spanischen Erstligisten FC Barcelona – da hat er eine totale Bombe platzen lassen, schreiben die argentinischen Zeitungen in seiner Heimat. Wer ihn will, muss 700 Mio Euro hinblättern! Und jetzt laufen sie in der Fussballwelt alle aufgeregt herum und fragen, wo geht er hin, was macht er jetzt?

Es ist ganz einfach: eben zu dem, der 700 Mio Euro bezahlen kann. Das können nur Staaten, oder Amazon Chef Bezos, Bill Gates….oder reiche Scheichs. Den gehören ja schon ganz viele Fussball Clubs. Sowie Manchester City. Und ein gewisser Pep Guardiola, eben Trainer bei den Citizens, kennt Messi noch aus alten Zeiten. Also muss der Pep Guardiola bei Scheich Manzur in Abu Dhabi anrufen und fragen, ob er das Geld bekommt und er den Messi holen soll. Das wiederum kriegen die anderen aber auch mit. Die mächtigen Präsidenten von Inter Mailand und von Paris St. Germain. Bei Mailand ist das ein reicher - nein, nicht Italiener - Chinese! Und bei Paris wieder ein reicher Katari, Scheich Al-Helaifi.

Die haben haben alle richtig viel Geld - das heißt, es entsteht so etwas wie ein Bazar - ein "Messi-Bazar". Er mittendrin, und alle wollen ihn haben. Und dann steigen am Ende die Preise! Es wird gefeilscht und versprochen: Hier noch ein paar Millionen für ihn, wenn er kommt, Autos, Häuser, frei Tanken (das macht der Scheich bestimmt möglich) Freiflüge, Rente, Zahnzusatzversicherung, alles. Dann muss er sich entscheiden, wohin er soll.

Eigentlich kann Messi ja nur Fussball. Und Werbung machen: Für Rasierer, Chips, Sportschuhe und koffeinhaltige Kaltgetränke. Der macht 27 Millionen im Jahr - dann brauchst Du auch nur noch Fussball können. Das reicht. Also schlagen sich zwei Superreiche aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und ein Schwerreicher aus China.

Aber was sie alle vergessen haben ist, was Messi eigentlich will und immer wollte….Verdient hat er schon so viel Geld, dass er gar nicht mehr weiß, wo hin damit. Mit Auszeichnungen, Ehrungen und Titeln ist er überhäuft worden. Dazu zwanzig Jahre beim großen FC Barca!

Aber jetzt soll alles anders werden, für den großen kleinen Mann aus dem fernen Argentinien. Messi hat einen Traum: Endlich nach Bayern - zu einem Club mit klangvollem Namen, gewaltiger Geschichte, voller Dramen und Tragödien und einem der schönsten Stadien der Welt. Was keiner weiß: Messi will zu den Löwen, zum TSV 1860 München! Übrigens: die Löwen gehören auch einem reichen Mann aus dem Orient…