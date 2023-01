Ende der Welt - Die tägliche Glosse Merz und die Paschas

Der Pascha ist ja bekanntlich nur Gott verantwortlich, mit dem er sich allerdings in seiner Freizeit auch schon mal verwechselt. Dann spricht er in Gleichnissen und bewirkt Wunder, zum Beispiel gibt er seinem Sportwagen Vornamen und seiner Frau Fahrgestellnummern, lässt die Opfer von Junggesellen-Abschieden wieder gehen, erweckt Kellner zum Leben, heilt Frauen von Illusionen und Kinder von Idealen und zeigt allen, die nicht an ihn glauben, gern die Hantel, die seinen Astralkörper schuf. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Author: Peter Jungblut