Ende der Welt - Die tägliche Glosse Merkel und die Kanzlerinnenschuhe

Natürlich wurde das nicht offiziell gemessen: aber diese gefühlten Sympathiewerte, die hätte ich mir doch sehr gewünscht in meinen letzten Jahren als Bundeskanzlerin! Meine Güte, was war das für eine Aufsehen am Sonntag im Paul-Löbe-Haus, ich hab' nicht mal 'ne Rede gehalten und es gab lang anhaltenden Applaus! Ja, einfach so. Man hätte glatt meinen können, ich stünde zur Wahl und nicht Frank-Walter Steinmeier. Das wären dann auch sicher mehr als nur 1045 Stimmen gewesen… Aber was soll's.

Weißenfels? Alternativlos ist da eine Zusage keineswegs

Apropos Parteifreund: warum der Haseloff am Sonntag so rumgedruckst hat, wusste ich ja längst – stand ja tags zuvor schon bei dpa und selbst der SPIEGEL hatte davon Wind bekommen, kann mir schon denken, wer das gezielt geleakt hat in der Hoffnung, dass ich ja sage… Lieber Reiner Haseloff, hab' ich ganz höflich, aber bestimmt gesagt, mein Büro wird sich zu gegebener Zeit dazu äußern, und dann erfährt es auch das Schuhmuseum Weißenfels direkt aus erster Hand. Auch wenn das Bild mit der Hand nicht wirklich passt zu der Anfrage, ob sie vielleicht ein Paar Schuhe von mir bekommen. Ok, wenn's das Metropolitan Museum in New York oder der Louvre wäre, aber das Schuhmuseum in Weißenfels? Bei aller Liebe zum Osten, wenn man fragt, wo das denn sei, Weißenfels, bekommt man zur Anwort, dieses reizende sachsen-anhaltische Städtchen liege in der Gegend von Leuna, Braunsbedra, Mücheln und Goseck. Aah ja! Alternativlos ist da eine Zusage keineswegs. Ich ruf den Haseloff an und sag, er soll mal bei Imelda Marcos auf den Philippinen nachfragen: die Diktatorenwitwe hat ja angeblich 3000 Paar Schuhe besessen, die kann doch locker was abgeben fürs Museum.