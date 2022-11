Ende der Welt - Die tägliche Glosse Menschen in Hotels - ein Loblied

Geschichten aus dem Luxus-Wald gibt es endlos viele, doch nicht alle werden so öffentlich wie die des King of Pop. Barbara Kostolnik über noble Indifferenz, die Kunst des Übersehens und Schläge im Bayerischen Hof.

Es sei an dieser Stelle endlich einmal den Luxushotels dieser Welt ein gebührendes Loblied gesungen. Denn wann, wenn nicht in Zeiten von sozialer und substanzieller Kälte, explodierenden Gas- und Stromrechnungen, Einschränkungen und engen Gürteln, sollen wir uns an den herzerwärmenden Geschichten aufrichten, die sich in den Lüsterreichen strahlend designter Lobbies und den Suiten darüber abspielen. Frei nach Goethe: Hier bist du Mensch, hier darfst Du‘s sein. Es interessiert ja eh kein Schwein. Solange Du ihn zückst, den Schein. Oder: das goldene Kreditkärtlein.

Geschichten aus dem Luxus-Wald gibt es endlos viele, nicht alle werden so öffentlich wie die des King of Pop, der in einer Art biblischem Akt dem ihm zujubelnden Volk bei einer der seltenen öffentlichen Erscheinungen seinen geliebten Sohn präsentierte, in dem er ihn aus dem Fenster hing. Das hatte Jackson nicht etwa eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung eingebracht, sondern ein Denkmal – in unmittelbarer Nähe des Hotels. Das sicher nur deswegen Bayerischer Hof heisst, weil der König des Pop dort so gerne aufploppte und Hof hielt.

Das Schönste an Höfen dieser Art ist die komplette noble Indifferenz, die das bestens geschulte Personal an den Tag und die Nacht legt. Man kann mit einem Sack über dem Kopf oder auf den Händen in diese Lokalitäten einfallen, es wird geflissentlich übersehen, weil: Wegschauen gehört zur Grundeinstellungsvoraussetzung, der conditio sine qua non für das Personal. Es könnte ja ein exzentrischer Milliardär hinter dem durchgeknallten Irren stecken, der gleich in einem Anfall von geistiger Umnachtung das ganze Etablissement mit einem Schütteln des Handgelenks erst einsackt und dann zerlegt, bis die Federn fliegen.

Lieder, wie sie das Leben in Luxushotels eben so schreibt

Es ist also im Prinzip alles erlaubt, nur kein Krach, kein Lärm und keine Gewalt. Ein Lied davon singen können die Gebrüder Gallagher, britische Pop-Pilzköpfe, die auch in Bayern, auch in jenem residentiell-monarchischen Hof ihre Sporen, aehm Spuren hinterlassen haben. Und zwei Schneidezähne des Sängers, die bestimmt ein gutes Denkmal abgeben, wenn man sie denn in dem Tohuwabohu nach der Keilerei mit den treffsicheren Italienern wiedergefunden hat. Liam Gallagher selbst fand sich damals nach der schlagenden Verbindung nicht im Boxspring-Bett seiner Suite wieder, sondern auf der Wache im Münchner Polizeipräsidium.

Lenny Krevitz übrigens verzichtete seinerseits auf eine Nacht in der Suite im Bayerischen Hof. Nicht, weil er Angst vor italienischen Banausen oder gerade kein Kind zur Hand gehabt hätte. Der arme Mann hat eine solche Flugangst, dass er lieber mal das Schiff über den Atlantik nimmt und dann halt zu spät im Hotel eintrifft.