Ende der Welt - Die tägliche Glosse Meißeln statt Mahler

Jetzt baut sich auch noch eine Welle von Gartenzwergen und Buddha-Figuren auf: Die Baumärkte bleiben offen, sogar sonntags! Kulturinteressierte können dort mit Schlagbohrer, Hochdruckreiniger, Rasenrobotern und Akkuschraubern Musik machen oder über Schwarze Quadrate aus Nadelfilz und Polypropylen meditieren, womöglich auch mit Hilfe von Raufaser und Wischmopp der modernen Kunst neue Impulse geben. Und die Blaue Blume in der Gartenabteilung ersetzt so manches gute Buch. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Wenn das energische Hämmern eines Schlagbohrers Musik in ihren Ohren ist, dann spricht ja weiterhin nichts gegen ein Live-Konzert: Die Baumärkte bleiben ja offen, neuerdings sogar sonntags. Dort können Sie zwischen den Hochregalen dann gern auch ein Beethoven-Quartett aufführen, zum Beispiel für Kreissäge, Akkuschrauber, Hochdruckreiniger und Rasenroboter. Die Noten müssen Sie natürlich vorher sorgfältig in Gipsplatten nageln, sonst könnte es sein, dass jemand aus dem Takt kommt, und da ist bei einer Kreissäge natürlich schnell mal ein Viertel oder Achtel weg, nicht von der Note, sondern vom Finger.

Naja, ungefährlich ist das Kulturleben in diesen Zeiten natürlich nicht, aber was sollen all die Balkonmusiker sagen, die derzeit in Italien und anderswo die Laute schwingen und für die Leute singen? Sie trotzen den Tauben und dem Heuschnupfen! Wer weniger riskieren will, kann ja in der Gartenabteilung nach der sprichwörtlichen „Blauen Blume“ suchen, aber bitte mit Enzian oder Eisenhut verwechseln, das eine nimmt den Überblick, das andere den Atem, ist also beides nichts für Corona-Zeiten. Und wer auch nur etwas von Poesie versteht, der weiß natürlich: Die „Blaue Blume“, die hier gemeint ist, die gibt´s sowieso nicht im Angebot, sondern im „Heinrich von Ofterdingen“. Nein, dort gibt´s keine Parkplätze, auch keine Prospekte, Dünger oder Mulch, genau besehen nicht mal einen Ausgang, denn der gleichnamige Roman von Novalis blieb Fragment.

Sollten Sie wegen der verlängerten Öffnungszeiten der Baumärkte keine Zeit zum Lesen haben, können Sie natürlich auch Aluminiumsulfat kaufen, da werden dann wenigstens die Hortensien blau, das ist dann zwar nicht unbedingt Hoch-, sondern nur Gartenkultur, aber immerhin live.

Kunstliebhaber werden in den kommenden Wochen wohl ab und zu gern vor der Auslegeware meditieren, womöglich sogar das eine oder andere „Schwarze Quadrat“ mit nach Hause nehmen, aber Vorsicht, bei Kasimir Malewitsch war das noch Öl auf Leinwand, im Baumarkt ist es in der Regel Nadelfilz auf Polypropylen, das hat mit dem kunstgeschichtlich so wichtigem Ende der Malerei nichts zu tun, nur mit dem Ende des Flurs, und dafür bieten bei den Auktionen nicht mal die reichen Russen mit.

Raufaser dagegen hat jede Menge Potential, das hat der amerikanische Pop-Art-Künstler Jim Dine mehrfach vorgeführt. Kaufen Sie ruhig ein paar Bahnen, vergessen Sie aber nicht Wischkissen und Besenstiel, und sagen Sie an der Kasse auf keinen Fall, dass Sie aus kulturellen Gründen da sind, sondern die moderne Kunst renovieren wollen, dafür hat die Bayerische Staatsregierung sicher Verständnis.

Hamsterkäufe hat es in den Baumärkten ja erstaunlicher Weise bisher nicht gegeben, auch, wenn es ein beruhigendes Gefühl ist, einen ZEN-Garten aus Schneckenkorn zu harken oder mit Abraumhalden aus Holzkohle zu experimentieren. Die Freiluft-Kunst und die Grill-Saison müssen sich ja nicht ausschließen. Nur eine Warnung: Horten Sie jetzt bitte keine Gartenzwerge oder Buddha-Statuen: Die verlängerten Öffnungszeiten verheißen diesbezüglich nichts Gutes!