Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mehrheit klein, Mehrheit mein

Jetzt liegen die amtlichen Endergebnisse der Berliner Wiederholungswahl vor: Die Hauptstadt-SPD liegt hat ganze 53 Stimmen mehr als die Grünen. So knappe Mehrheiten sind immer verdächtig. Und, wie die Historie zeigt, zu Recht. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Es ist üblich geworden, dass Regierungspolitiker, die abgewählt werden, die Manipulation der stattgehabten Wahlen beklagen. Auch dann, wenn sie selbst für die korrekte Durchführung der Wahlen zuständig waren. Das war bei Donald Trump so, das wurde bei Bolsonaro in Brasilien befürchtet, und eingeführt hatte das Silvio Berlusconi in Italien. Ihm musste der eigene Innenminister oft widersprechen und dem Urnengang einen regulären Ablauf bescheinigen.

Immerhin kann niemand der Berliner SPD vorwerfen, dass sie die technisch gescheiterten Wahlen vom September 2021 als von der Opposition hintertrieben hingestellt hätte. Ganze 53 Stimmen Vorsprung vor den Grünen stärken der SPD und Franziska Giffey jetzt also den Rücken für die Koalitionsgespräche für die Neuauflage von Rot-Grün-Rot. So knappe Mehrheiten sind immer schon von vorneherein verdächtig. Jetzt umso mehr, als es Firmen gibt, die Kunden Wahlsiege per Computerhack organisieren.

Anderen die benötigten Mehrheiten zu beschaffen, dafür war die Stasi schon vor dem Internet wie geschaffen. Jedenfalls half sie 1972 Bundeskanzler Willy Brandt, mit zweimal 50-tausend Mark West an zwei Unionsabgeordnete, das konstruktive Misstrauensvotum im Bundestag zu überstehen. Zwei Jahre später trat Brandt dann doch zurück. In Brandts engstem Umfeld war der dort von der Stasi platzierte Spion Günter Guillaume aufgeflogen. Erst stabilisieren, dann destabilisieren, das kann bewährter Taktik in der realexistierend-sozialistischen Auslandsspionage entsprochen haben. Im Inland wurden die Mehrheiten straff durchorganisiert. Im Krankheitsfall kam die Abstimmungsurne auch schon mal nach Hause.

Sowas klappt wirklich nur dort, wo alle an eine ganz große politische Idee glauben