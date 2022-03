Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mehr Dichte - alles ohne Publikum

Liebes, hochverehrtes, geneigtes Publikum, es tut mir leid es Ihnen sagen zu müssen, aber Sie werden nicht mehr gebraucht. So bitter das ist, aber das ist der Lauf der Zeit und Ihre Zeit ist leider abgelaufen.

Während der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass Männer auch Fußballspielen können, wenn niemand im Stadion ihnen zusieht. Lehrer und Lehrerinnen haben festgestellt, wie wunderbar es sich unterrichten lässt, wenn das Publikum nur am Bildschirm und weit weg ist und nicht alle 5 Minuten jemand aufs Klo muss oder Kopfschmerzen hat. Und in den Talkshows im Fernsehen kam man ohne Publikum auch bestens zurecht. Sogar so gut, dass Markus Lanz jetzt angekündigt hat, nie wieder Publikum haben zu wollen. Ja. Weil, und das ist wirklich nicht nett, sich die Gesprächssituation im Studio zwischen Moderator und Gästen verbessert habe. Die Gespräche hätten, Zitat, "eine viel größere Dichte". Da würde mir jetzt ganz viel dazu einfallen, wie man Dichte auch mit Publikum erhöhen könnte. Zum Beispiel, indem der Moderator die Gäste zu Wort kommen lässt und sich nicht nur selber gerne reden hört.