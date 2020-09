Ende der Welt - Die tägliche Glosse Maulkorbtheater

Über den Maulkorb ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden. Ein putziges und nützliches Instrument, erfunden vor Urzeiten, um das Leben der Menschen, ihrer besten Freunde, Helfer und fern verwandter Artgenossen zu erleichtern. Hunde werden per Maulkorb still, friedlich und im Zaum gehalten, bei gewissen Pferden ist eine Fressbremse die letzte Lösung bei Übergewicht und auch so manches Rindvieh ist mit einem Maulkorb besser dran. Auch wenn der Apostel Paulus, einer, der sich nie den Mund hätte verbieten lassen, in seinem ersten Brief an die Korinther die gegenteilige Meinung vertritt und sich dafür auf Moses beruft: „Du sollst dem Ochsen, der drischt, keinen Maulkorb anlegen.“ Gilt aber laut Bibel nur für dreschende Ochsen, warum, weiß der Himmel. Aber seis drum. Dies ist weder die Zeit noch der Ort für Korinthen-Kackerei.

Aus irgendeinem tiefen Grund, den außer den kundigsten Eingeweihten unter den Q-anon-Querulanten keiner kennt, haftet dem Maulkorb etwas nachhaltig Negatives an. Wie auch seiner Schwester im Geiste, der Maske. Raucher verzweifeln, weil die Maske mit dem Mundloch einfach nicht erfunden werden will, künstliche Intelligenz-Bestien scannen vergebens Gesichter, die sich einfach nicht erkennen lassen, und wer gerne beim Umblättern die Finger befeuchtet, leider aber nicht zu Hause im Sessel, sondern im Zug sitzt, nun, der kann sich entweder in der Zug-Toilette verbarrikadieren oder er lässt es. Niemand mag Masken – außerhalb des Karnevals – weswegen es ein schlechter Witz ist, dass nun – Maske hin oder her – der Karneval ziemlich sicher ins Wasser fällt. Auch wenn Karnevalisten mit Massakern drohen.

Man fürchtet den Kater nach dem Aer-O-Sole Mio

Die Alternative zur Maske ist eben schlicht keine. In der Wiener Staatsoper wird nun der Spielbetrieb wiederaufgenommen, Madame Butterfly steht auf dem Programm, der Maskenball findet im Foyer und auf den Rängen statt. Wobei es gestattet ist, am Sitzplatz die Maske abzunehmen. Gerade da, wo man sie nun wirklich gut hätte gebrauchen können, um vom Lappen geschützt völlig ungeniert zu gähnen, zu pfeifen oder zu buhen. Buhs jedoch soll man sich nun genauso verkneifen wie Bravos – man fürchtet den Kater nach dem Aer-O-Sole Mio – wer niest, keucht oder hustet darf erst gar nicht rein – wieso eigentlich hat man das nicht schon vor Corona verfügen können?! Keine Zwischentöne also aus dem Zuschauerraum, atemlose Stille bis einer vom Stuhl fällt, dafür darf das Ensemble ungebremst und in den höchsten Tönen seine Aerosole herausschleudern – Playback war dem Publikum nach der monatelangen virtuosen Virtualität nicht zuzumuten. Verstehen kann diese krude Logik vermutlich nur, wer ein Ochse ist und einen Maulkorb trägt.