Ende der Welt - Die tägliche Glosse Maskottchen aller Länder, vereinigt Euch!

Mir bleibt nur die Angst vor den kommenden Nächte

Nun könnte man ja trotzdem stilkritisch fragen: Warum immer der ewige Nationalpanda? Denn natürlich gibt es in China auch noch andere Pelzträger. Aber einerseits ist Bing Dwen Dwen so mega-beliebt, dass er mittlerweile zum begehrten – und streng urheberrechtgeschützten Sammlerobjekt mutiert ist. Ja, sie haben richtig gehört: China und Urheberrecht. Andererseits aber tut sich das Regime in Peking mit anderen, Panda-fremden Bärendarstellungen schwer: So ist einer der bekanntesten Bären weltweit persona non grata – beziehungsweise ursus non grata im Roten Reich der Mitte: Winnie Puuh! Die Abbildung des tapsigen Disney-Stars vom Klassenfeind overseas wurde von der Zensur landesweit verboten, Winnie-Puuh-Filme kamen nicht in die Kinos. Warum? Offiziell kein Kommentar. Inoffiziell aber wird gemunkelt: Weil der knuffige Knuddelbär eine verblüffende Ähnlichkeit mit Staatschef Xi Jing Ping aufweist. Wir hier im freien Westen können uns leicht davon überzeugen. Geben sie mal ein Xi und Winnie – die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Allein die Ohren. Nun sind Diktatoren traditionell humorfrei. Und Eingedenk dieses dünnen Eises, auf dem Bärendesigner in China da wandern, greifen sie halt dann doch lieber zum Panda-Motiv. Sicher ist sicher.