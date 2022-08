Ende der Welt - Die tägliche Glosse Maskottchen

Was wären sportliche Großveranstaltungen wie Olympische Spiele oder Fußball Weltmeisterschaften ohne Maskottchen? Bleiben wir mal bei den European Championships in München. Da trieb der #gfreidi sein Unwesen – es soll angeblich ein waschechtes Münchner Eichhörnchen sein. Waschecht und a bisserl auf Droge, ehrlich gesagt – nicht böse gemeint, aber wenn man das Wesen an den Sportstätten und Stadien dieser neun Europameisterschaften sieht und erlebt, kommt es einem fast so vor, als würde es neben Nüssen auch mal was anderes geben. Immer gut gelaunt, zupackend, über die Maßen fröhlich. Es springt durch die Gegend, hüpft mit Fans und Zuschauern, bis die bei der Hitze bald aus den Latschen kippen. Dem #gfreidi macht das nix!

Wenn man das Erfolgskonzept aus der Welt des Sports nun übertragen wollte, in die Politik beispielsweise – warum denn nicht!? Maskottchen sollen ja Vorfreude steigern und Lust machen, auf das Event. So könnte man doch vor Wahlen Maskottchen auf die Beine bringen – zu den nächsten Landtagswahlen in Bayern zum Beispiel – der #wählmi. So ein Kuscheltierchen, das man einfach lieb haben muss, das man ins Herz schließt und seinetwegen im Herbst des kommenden Jahres gern in der Wahlurne sein Kreuzerl macht. Gerade bei den jungen Leuten könnte das doch die Wahlbeteiligung erheblich steigern.

Eine Watschn oder Fotzn, wie das in Bayern eben heißt

Oder denken Sie mal zurück, an das Riesenereignis der Politik vor wenigen Wochen – der G7 Gipfel auf Schloss Elmau. Die Leute im Werdenfelser Land waren not amused, Monatelange Einschränkungen, Verbote und Absperrungen – da kamen Unverständnis, Ärger und Wut auf - jede Menge davon! Da hätte es ein Maskottchen geben müssen! Einen Blitzableiter hätte es gebraucht. Der #watschmi ! So einen Watschnbaum, gar nicht sonderlich schön anzuschauen, eben so, dass man dem gerne eine reinhauen möchte. Eine Watschn oder Fotzn, wie das in Bayern eben heißt. Der #watschmi muss herhalten, um Stress und Wut abzubauen, das hätte die Leut‘ entspannt und G7 wär gar kein Reizwort mehr gewesen.