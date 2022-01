Ende der Welt - Die tägliche Glosse Märchenhafte Marken

Die Grimm´schen Märchen sind für aufgeklärte Eltern viel zu altmodisch und lapidar in der Schilderung einer mittelalterlichen Welt. Andererseits spricht aus ihnen oft ein schonungsloser Blick auf unser Wirtschaftssystem:

In „Hänsel und Gretel“ stehen die Schrecken galoppierender Inflation wie ein Fanal am Ausgangspunkt der Handlung. Denn die Eltern schicken ihre unterernährten Kinder endgültig in den finsteren Wald, als ZITAT „eine große Teuerung“ ins Land gekommen war.