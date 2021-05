Ende der Welt - Die tägliche Glosse Markenschutz fürs Oktoberfest

Der Satz „Die Wiesn geht viral“ hätte in diesem Jahr eher Panik als Begeisterung ausgelöst. Aber nach der gestrigen Absage kommt nun keiner mehr in die Bredouillie, vorm Festzelt seinen QR-Code aus der Lederhose zu zuzln.

Toni Roiderer, ehemaliger Sprecher der Wiesnwirte sagt dazu, er sei Wiesnwirt und kein Wüstenwirt! Diese Trennung könnte allerdings der Klimawandel bald zunichtemachen. Wenn das Erdinger Moos in ein paar Jahren zu einer tropischen Savanne geworden ist, ist die Theresienwiese längst ein Trockenbiotop, dass sich eben nur zur Oktoberfestzeit in eine feuchtfröhliche Oase verwandelt.

Warum also nicht schon heute mitsamt Bierfässern in die Wüste gehen? Sprudelnde Quellen in Geld zu verwandeln ist schließlich die Kernkompetenz eines Scheichtums.

Für Oktoberfest-Kopierer weltweit stellt sich jetzt die Frage, worauf sich der Markenschutz eigentlich erstreckt? Was ist der Kern des geistigen Eigentums des Oktoberfestes? Nur der Name? Darf Dubai seine Kopie dann ungestraft Septoberfest nennen – zumal dieser Name dem jährlichen Zeitpunkt des Münchner Originals ja eigentlich näherkommt? Oder darf es in Dubai eigentlich trotzdem ein Italiener-Wochenende geben, wo die meisten Gastarbeiter dort doch aus Indien und Bangladesh kommen?