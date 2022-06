Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mangelverwaltung - Kohl statt Salat

Selten ist der Aufschrei lauter als wenn man den Menschen an ihre Gewohnheiten will. In Australien etwa findet man nicht mehr in jedem Burger der Kette Kentucky Fried Chicken ein lätschertes Salatblatt, wie es immer war, sondern einen knackigen Weißkohlstreifen. Oh damn! Dabei kann man sich umgewöhnen... Eine Glosse von Gabi Kautzmann.

Selten ist der Aufschrei lauter als wenn man den Menschen an ihre Gewohnheiten will. Galt das Homeoffice zu Beginn der Pandemie noch als Zumutung – wie soll denn das gehen? – ist es zwei Jahre später schwierig, den einen oder die andere Mitarbeiterin wieder hinterm Ofen vor und in die Firma hinein zu locken – wieso? Hat doch super funktioniert!

Und so ist auch der Aufschrei aus dem fernen Australien kaum verwunderlich. Dort findet man nicht mehr in jedem Burger der Kette Kentucky Fried Chicken ein lätschertes Salatblatt, wie es immer war, sondern einen knackigen Weißkohlstreifen. Oh damn! Kraut im Burger! Und warum?

Preisexplosion bei Kopfsalat, heißt es, angeblich wegen des Ukrainekriegs. Haben die Australier ihren Kopfsalat bisher aus Russland bezogen? Es kommen ja jetzt die seltsamsten Handelsbeziehungen ans Licht.

Fish and Chips zum Beispiel. Da gibt’s gerade ein Nachschub-Problem auf der britischen Insel. Weil der Fish wohl hauptsächlich aus Russland kam. What? Schwimmt in der Nordsee nichts mehr? Fischt die EU zu viel in Brexit-Gewässern? Hat Boris Johnson den heimischen Fish auf seinen Partyburgern gemampft?

Es schütten ja auch immer mehr Leute Hafermilch in den Kaffee

Fakt ist: Es gibt Ersatz. Man kann sich umgewöhnen. Veggie Fish wäre eine Alternative. Es schütten ja auch immer mehr Leute Hafermilch in den Kaffee. Hardcore-Autofahrer steigen plötzlich am Wochenende in überfüllte Züge, sogar mit Fahrrad. Das 9-Euro-Ticket machts möglich.

Kleiner Tipp für Robert Habeck, um notorische bayerische Windkraftgegner zum Umgewöhnen zu bewegen: Das 9-Euro-Windrad. Für den Garten. Oder den Balkon. Wäre bestimmt der Renner. Kein Wort mehr von Schlagschatten oder angeblich lauten Rotorgeräuschen. 9 Euro. Probieren wir mal aus. Direkter Anschluss an den Induktionsgrill. Der alte Angeber-Grill wandert in den Keller. Gas ist sowas von out. Wer mit Gas grillt, finanziert Putins Krieg. Und schon läufts mit den Erneuerbaren. Nur Vorsicht. Wenn wir uns erst ans Umgewöhnen gewöhnt haben, was ist dann noch sicher? Die Mehrheit der CSU? Der Beamtenstatus der Lehrer?