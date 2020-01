Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mangelnde Arbeitsmoral bei den Royals

Der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan wollen sich ins Private zurückziehen. Das ruft jede Menge Ärger hervor. Und wir fragen uns, ob das denn überhaupt so einfach geht. Bei all den Pflichten der Royals. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Es war einmal ein kleines Königreich. Das lag irgendwo im Wald. Und dort gab es ein kleines Schloss, wo eine Prinzessin lebte. Die war sehr fleißig. Schon früh half sie ihrem Vater. Der hatte viel zu tun: Er musste Reden halten, Preise verleihen, Hände schütteln und immerzu winken. Und die kleine Prinzessin freute sich sehr. Denn die königlichen Pflichten machen ihr mächtig Spaß.

So oder ähnlich haben wir uns doch schon in frühester Kindheit das Königsein vorgestellt. Und genauso geht es auch in der Zeichentrickserie „Ben und Hollys kleines Königreich“ zu. Wie schön. Die Produzenten der Serie kommen übrigens aus einem großen Königreich, das früher mal noch viel größer war. Das liegt nicht in einem Wald, sondern auf einer Insel. Und dort gibt es eine Königin. Die ist zwar schon fast 94 Jahre alt, aber rüstig und erledigt ihre royalen Pflichten mit eiserner Disziplin. Dabei hilft ihr der älteste Sohn, der auch schon 71 ist und gerne König wäre. Der hat wiederum zwei Söhne. Der älteste kann wohl eines Tages König werden. Der andere steht an Rangfolge sechs. Und der Zweitgeborene hat jetzt mitgeteilt, dass er sich weitgehend aus dem königlichen Leben zurückzieht.

Wir reden von den Windsors. Die Briten sind eben immer wieder für eine Überraschung gut und das britische Königshaus allemal. Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen mehr in privat machen und eine Zeit des Jahres in Nordamerika verbringen, haben sie geschrieben. Kurzum: Sie wollen nicht mehr Ben und Holly spielen. Die US-Schauspielerin Meghan Markle hatte vielleicht geträumt Holly zu sein und wachte dann als Mitglied einer Firma auf. Immer nur Termine und Aufgaben.

Die Firma braucht sie alle

Doch Moment mal: Geht das denn so einfach? Vielleicht sogar eine Vier-Tage-Woche. Der Rückzug löst Schmerz im Buckingham Palast aus, wie es in der BBC hieß. Nicht nur Schmerz, sondern wahrscheinlich auch jede Menge Ärger. Denn immerhin besuchen die Queen und andere Mitglieder der königlichen Familie pro Jahr rund 2.500 Untertanen. Allein bei jeder der drei Gartenpartys der Queen im Sommer werden 27.000 Tassen Tee verbraucht. Und dort teilzunehmen, gehört zum Pflichtprogramm der Familienmitglieder.

Die Firma braucht sie alle, zumal ja erst vor kurzem Prinz Andrew nicht ganz freiwillig aus den Diensten ausschied, weil er Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben soll. Wahrscheinlich hat er den Begriff der sogenannten Work-Life-Balance missverstanden. Nun ja. Es ist offenbar schwerer als wir uns alle denken, ein Mitglied der Royals zu sein. Und deshalb kann man nur hoffen, dass es irgendwann über Harry und Meghan heißt: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie irgendwo in einem kleinen Schloss, in einem Wald. Vielleicht in Kanada.