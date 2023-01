Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mangel, überall Mangel!

In unserer Welt des Mangels müssen wir allmählich aufpassen, dass wir nicht untergehen in den andauernden Alarmmeldungen: der Champagner ist zu Silvester entgegen anderslautender Warnungen der Hersteller nicht ausgegangen; unbekannt ist, wieviele der in ihrem Salzwasser tiefgefrorenen Hummer, die eine Supermarktkette für 13 Euro das Stück verschleudert hat, am Ende weggeworfen wurden. Böller und Raketen gab es auch genug – in Kriegszeiten wohlgemerkt, wo der deutschen Rüstungsindustrie das Pulver fehlt. Von Fiebersäften hört man nichts mehr, auch beim Gas hat sich die Lage entspannt und der Zusammenbruch der Industrie ist ausgeblieben.