Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mangel?

Ob einem das Glas halbvoll oder halbleer erscheint, ist – um einen berühmten Kollegen zu zitieren – eine Frage der Perspektive. Unstrittig allerdings, dass in einem halbvollen Maßkrug dennoch mehr ist als in einem randvollen Schnapsstamperl. Kurz: ob viel oder wenig – das ist auch immer eine Frage der Relation und: der Gewohnheit. Nun, an solcherart Gedanken soll in den nächsten drei Minuten kein Mangel sein … Eine Glosse von Norbert Joa.

Ich fang mal so an: vor einer ganzen Weile war ich als Reporter bei einem 97-jährigen, der mir sagte, dass er via Tablet und Skype mit seiner Enkelin Kontakt halte. Die sei nach dem Abitur – im sogenannten GAP YEAR – auf Weltreise und gerade in Sydney, wie nicht wenige ihres Jahrgangs. Worauf ich mit leicht gespieltem ts ts ts meinte: „Uns blieben 1980 zwischen Abitur und Bundeswehr nur fünf Wochen und in denen trampte ich mit einem Freund nach Schottland, was wir schon großartig und exotisch fanden.“ Darauf er: "Und ich - war nach dem Abitur in Stalingrad."

Reden wir also über liebe Gewohnheiten, Mangel und Verzicht aller Art. Und ich verzichte erstmal darauf, den mittlerweile 99-jährigen anzurufen, um zu fragen, wie er dazu steht, dass die Raumtemperatur im kommenden, gasarmen Winter eventuell von 21 auf 19 Grad herunterbefohlen wird.

Und greife stattdessen zum Lexikon: MANGEL - a) das Fehlen einer dringend benötigten Sache – b) etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Herleitung aus dem spätlateinischen: mancare - verstümmeln, zum Krüppel machen. Also für manche so etwas wie – nicht mehr täglich und lange warm duschen zu können. Oder im Winter auch drinnen was Langärmliges tragen zu müssen. Oder wieder keine Kokosmilch im Regal. Überhaupt, die Lebensmittel – 20 Jahre lang gabs alles zu jederzeit und kostete rund 14 Prozent unserer Gesamtausgaben. – Vor 50 Jahren gab ein deutscher Haushalt für Essen noch 25 Prozent aus und vor 60 Jahren: 38 Prozent. Da wäre also wieder Luft nach oben – wären da nicht neue, unverzichtbare Konsumschichten wie Netflix Jahresabo oder eine zweite, jährliche Flugreise. An der es dann in der Tat mangeln würde.

Es gibt auch so etwas wie mangelnden Respekt gegenüber meiner Intelligenz

Und überhaupt: was soll das Gerede vom Ende der fetten Jahre, vom berühmten Gürtel, den man enger schnallen müsse ? – Ein Blick Richtung Fußgängerzone zeigt: das geht schlicht nicht, so wie bei vielen die Hose spannt.

Woran es wirklich mangelt – und seit langem: an Respekt und Aufmerksamkeit für Menschen, die ihr Leben in tatsächlichem, schmerzhaften Mangel zubringen. Egal wo, auf Erden. Oder noch immer nicht deutlich mehr bekommen für ihr beklatschtes Tun in Altenheimen und Kindergärten. Und –ja - es gibt auch so etwas wie mangelnden Respekt gegenüber meiner Intelligenz – wenn meinen Eiskugel schlagartig um 50 Cent auf 1,80 anzieht und mein einstiger Lieblingssizilianer mit gespielter Unschuld flötet: „Inflation“. Ich würde jetzt gern noch weitermachen, aber erstens herrscht auf diesem Platz seit jeher Zeitmangel. Und zweitens: