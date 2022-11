Ende der Welt - Die tägliche Glosse Malernde Einbrecher

Im Fernsehen ist der Einbrecher ja immer schwarz gekleidet und tarnt sich mit einer Mütze, in Passau dagegen kam er jetzt in Weiß und tarnte sich mit einem Pinsel, was auf jeden Fall die Fantasie der Krimiautoren beflügeln dürfte. Der bislang unbekannte Täter fuhr mit seinem Fahrzeug als vermeintlicher Maler vors Haus, hatte Farbe, Holzkeil und Schutzdecke dabei und nach dem Diebstahl sogar noch Zeit, am Tatort den Türrahmen zu lackieren. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Jetzt werden wahrscheinlich jede Menge Drehbücher umgeschrieben: Im Fernsehen ist der Einbrecher ja immer schwarz gekleidet und tarnt sich mit einer Mütze, in Passau dagegen kam er jetzt in Weiß und tarnte sich mit einem Pinsel, was auf jeden Fall die Fantasie der Krimiautoren beflügeln dürfte. Der bislang unbekannte Täter fuhr mit seinem Fahrzeug als vermeintlicher Maler vors Haus, hatte Farbe, Holzkeil und Schutzdecke dabei und nach dem Diebstahl sogar noch Zeit, am Tatort den Türrahmen zu lackieren, um Beobachter in Sicherheit zu wiegen, wie die Polizei mitteilte.

Sollten Sie also bei nächster Gelegenheit einen Handwerker zu Gesicht bekommen, was bekanntlich derzeit eher unwahrscheinlich ist, überprüfen Sie am besten, ob es sich beim Diamantbohrer wirklich um Werkzeug oder doch eher um die Auslage des Juweliers handelt. Vor allem dann, wenn der Verdächtige auch noch das Schaufenster putzt.

Sollten Sie in den Sommerferien oder zwischen den Feiertagen einen Handwerker sehen, also zwischen Allerheiligen und Pfingsten, können Sie eigentlich sofort die Polizei verständigen, weil seriöse Innungsbetriebe da sowieso nicht arbeiten. Das kann nur Tarnung sein. Dasselbe gilt für Personen, die augenscheinlich heute noch fertig werden wollen und hektisch werden. In den seltensten Fällen handelt es sich dann um eine Baustelle. In der Regel ist es ein Tatort oder Silvester. Auch Handwerker, denen weniger als fünf Kollegen zuschauen, könnten es auf wertvolle Auslagen abgesehen haben. Kann zwar auch sein, dass sie mit ihrer Arbeit nur provozieren wollen, aber besser, die Kripo weiß Bescheid.

Der Dieb hatte offenbar Nerven – und einen skrupellosen Pinsel

Treffen Sie auf einen Metzger, der am Geldautomaten Salamischeiben abzählt oder auf einen Schlosser, der direkt vor den Schließfächern lustige Tierfiguren aus dem Blech schneidet, können Sie automatisch davon ausgehen, dass es sich dabei nicht um Hobbys, sondern Straftaten handelt. Mag sein, dass manche Täter so raffiniert sind, Passanten mit Presslufthämmern und Laubbläsern abzulenken, also Maschinen, die zwar überall, aber auch nirgendwo Sinn machen, was die meisten Laien nur schwer voneinander unterscheiden können. In der Regel schauen sie dann weg, um weder dem Tiefbauer, noch dem Hausmeister zu begegnen. Beide könnten einem ja den Parkplatz wegnehmen.

In Passau kam der Dieb übrigens morgens um viertel nach sieben, wo Handwerker am wenigsten auffallen. Schon um Acht hätten misstrauische Augenzeugen angenommen, dass es keinen Maler gibt, der zu dieser vorgerückten Stunde noch was Neues anfängt. Wer gerade einen Handwerker sucht, der weiß ja: Sie arbeiten von Natur aus im Verborgenen oder hinter Absperrungen, insofern hätten die Passauer schon stutzig werden können, dass ein Maler die Öffentlichkeit suchte. Das Risiko von Aufschlussaufträgen ist doch eminent hoch.