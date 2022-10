Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Mahlzeit. Jederzeit. Weltweit"

Sonntag ist immer ein guter Tag. Gerade auch für die Kontemplation, jenes beschaulich-konzentrierte Nachdenken über Schweinebraten, den zweiten Knödel oder das Nickerchen an sich nach deren Genuss.

Außer die Kontemplation wird dadurch gestört, dass sonntägliche Fortbildung ansteht. Zum Beispiel in Form eines Ausstellungsbesuchs. In meinem Fall eine Ausstellung von denen, die man nur mit Text versteht. Der Künstler heißt Turner. Und jetzt zum Text, der mir im Saal 2 sein Werk näher bringen soll, Zitat: „Jeder von Turner ausgewählte Ort erweist sich als Palimpsest wechselnder Eigentümerschaft, worin sich die urbanen und industriellen Entwicklungen widerspiegeln“.

Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter?! Palimpsest. Flugs im Duden nachgeschlagen: der Fachausdruck für ein mittelalterliches Schriftstück, das abgeschabt und dann überschrieben wurde.

Aber glücklicherweise sind ja Ausstellungen nicht immer nur für Palimpseste reserviert. Manchmal hängen da auch Bilder drin, Fotografien, Skulpturen. Oder auch sämtliche Leistungen, die das Verpflegungsamt der Bundeswehr erbringt. Schon richtig gehört! Ausstellung der Bundeswehr, Thema Verpflegung derselben. Und nicht dass jetzt neben einem Blauen Pferd von Franz Marc eine Bundeswehr-Erbsensuppenpackung hinge oder neben dem Barberinischen Faun eine EPA, eine Einpersonenpackung läge. Nein, die Bundeswehr macht eine Einzelausstellung – mit Exponaten, Schautafeln sowie Audio- und Videofiles – zum Thema: Verpflegung ihrer Soldatinnen und Soldaten. Titel: „Mahlzeit. Jederzeit. Weltweit.“

Leider ist die Ausstellung in Oldenburg, nur unter vorheriger telefonischer Anmeldung zu besichtigen und auch dann nur fünf bis acht Personen vorbehalten. Was mich nicht daran hindern kann, mir zumindest im Netz ein Bild zu machen, was da das Verpflegungsamt der Bundeswehr, kurz VpflABw, so an Neuem zu bieten hat. Denn was das VpflABw vor 40 Jahren im Angebot hatte, das durfte ich damals 15 Monate genießen.

Haute Cuisine durch die Bundeswehr-Kochnationalmannschaft - Neue Perspektiven und Erkenntnisse

Versprochen wird zumindest vom VpflABw die gesamte Bandbreite der Verpflegung darzustellen, von der Kaserne über das U-Boot bis zur Haute Cuisine. Das ist schon mal ein Wumms! Haute Cuisine bei der Bundeswehr, es hat sich also doch was getan, in meiner Abwesenheit… Aber halt! Es ist ja die Zeit des Doppelwumms der Erkenntnis: nicht nur Haute Cuisine, sondern die Ausstellungseröffnung wurde abgerundet durch einen kleinen Imbiss, für den die Bundeswehr-Kochnationalmannschaft verantwortlich zeichnet… mit weißer Jacke, den Bundesadler auf der Brust - und nur die Kochmütze mit Schwarz-Rot-Gold verhindert, dass ich sie mit Thomas Müller und Co verwechsele.