Ende der Welt - Die tägliche Glosse Männervereine

Sind Sie in einem Verein? So wie 36 Millionen andere Deutsche? Und? Ist das ein Männergesangverein? Oder ein Frauen-Ruder-Club? Dann geht’s Ihrem Verein womöglich bald finanziell an den Kragen. Zumindest, wenn es nach Olaf Scholz geht. Der will ja Vereinen, die nur ein Geschlecht zulassen, die Gemeinnützigkeit entziehen. Dabei beruft er sich auf ein Urteil des Bundesfinanzhofes, wonach solche Vereine nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen.

Ich bin so froh, dass unser politisches Spitzenpersonal einen so klaren Blick für die wirklich wichtigen und bedeutsamen Dinge des Landes hat. Ich habe das nämlich schon lange vermutet, dass ein Frauenchor nichts anderes im Sinn hat als der Allgemeinheit zu schaden, wenn er keine Männer aufnimmt. Krasse Verfassungsfeinde sitzen demnach womöglich auch in Oberau. Dort gibt es nämlich einen Bartverein und da werden NUR Männer aufgenommen! Klarer Fall von Alpen-Taliban. Zumindest aus der hanseatischen Perspektive eines Olaf Scholz. Was beim Bartverein noch erschwerend hinzu kommt: Frauen wollen da gar nicht Mitglied werden. Davor darf ein beherzter Sozialdemokrat nicht zurückschrecken! Manchmal muss man die Menschen zu ihrem Glück zwingen.

Frage an Olaf Scholz: Können dann Frauen den Nikolaus-Bart, den sie sich zwecks Vereinsmitgliedschaft im Bartverein anschaffen, von der Steuer absetzen? Und was ist mit dem Verein „Filserbuam“ in München? Welche Frau hat da nicht drauf gewartet, endlich als Filser BUA durch’s Leben gehen zu dürfen.

Wo hat Olaf Scholz die Haare her, an denen er seine Schnapsidee herbei gezogen hat?

Mit ihren Spendeneinnahmen tun solche Vereine übrigens viel Gutes, für Frauen, Männer und alles was dazwischen ist. Daher auch die Steuerbegünstigungen. Aber egal: Als designierter SPD-Chef im Wahlkampf um den Vorsitz, da kann man schon mal einen raushauen, wobei ich mich schon frage: wo hat Olaf Scholz die Haare her, an denen er seine Schnapsidee herbei gezogen hat?

Wie wäre es, wenn demnächst eine Knalltüte von der anderen Fraktion fordert, Parteien, die weder Wähler noch Parteivorsitzende haben, den Status „politische Partei“ und die damit verbundenen Steuervorteile zu entziehen? Jubelt dann der Bundesfinanzminister Scholz über die neue Steuerquelle und gratuliert dem SPD-Oberen Scholz zu seinen Verdiensten rund um das Projekt: „Versenkt die SPD“?

Scholz ist übrigens nicht nur in der SPD, sondern auch im Hamburgischen Anwaltsverein, der Arbeiterwohlfahrt, dem ASB und in einem Ruderclub. Eine weitere Vereinsmitgliedschaft wäre ihm baldmöglichst zu empfehlen. Es handelt sich um einen politischen Traditionsverein bei missratenen Vorstößen. Der Zurück-Ruder-Club der vereinten Wahlkämpfer Deutschlands. Offen übrigens für alle Geschlechter, von Männern aber deutlich am öftesten benötigt.

Eben alles eine Frage der Perspektive.