Ende der Welt - Die tägliche Glosse Männer und Plastikschildkröten

Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn er sich selbst auf einer einsamen Insel einen Backenzahn rausoperieren kann. Er es sechs Monate im All ohne Pizza und Gebäck aushält. Und dann kommt die Plastik-Schildkröte… aber von vorn.

Männer in Ausnahmesituationen. Echte Männer. Keine Anzugträger, sondern echte Baumarkt-Männer. „Es gibt immer was zu tun“, Sie wissen schon. Das Rohr vom Waschbecken ist kaputt. Ein Nagel muss in die Wand geschlagen werden. Und es ist Dein privater Action-Film, in dem Du in Slow-Motion und verschwitzter Nah-Aufnahme tausend Frauenherzen brichst.

So wie Tom Hanks in „Cast away – Verschollen“. Gestrandet auf einer einsamen Insel mitten im Pazifischen Ozean. Er braucht nicht einmal einen Baumarkt: Macht Feuer ohne Streichhölzer, jagt Fische mit einem selbstgeschnitzten Speer – und operiert sich einen schmerzenden Zahn selbst aus dem Kiefer – mit Hilfe einer gestrandeten Schlittschuh-Kufe und eines Steins. Was will man mehr? Ein richtig harter Hund eben.

Und dann: Redet er mit einem Volleyball. Mehr noch: er verpasst ihm Haare und malt ein Gesicht auf. Er tauft ihn „Wilson“ und vergießt verzweifelte Tränen, riskiert fast sein Leben, als der meersalzgegerbte und fast zerfledderte Volleyball nach jahrelanger Freundschaft von den Wellen des Ozeans ergriffen und davongetragen wird. 270.000 Euro ist Wilson jetzt Wert dank dieser emotionalen Szene – für so viel ist das Original-Film-Requisit versteigert worden. Es lohnt sich also für Männer, auch Herz zu zeigen.

Sechs Monate im All ohne Pizza und Gebäck

Mal ab und an einen Ball anheulen kann nicht schaden – oder auch den Mond. Wie Matthias Maurer. Er trägt zwar Anzug. Aber einen Raumanzug. Ein Astronaut. Nerven wie aus Stahl. Zwanzig Stunden Flug in einer engen Raumkapsel. Sechs Monate im All ohne Pizza und Gebäck. Einer der härtesten Jobs. Und er hat sich auf alles vorbereitet: Auf Druckabfall, auf Feuer, auf die Weltall-Reisekrankheit. Matthias Maurer kann nichts mehr schocken. Und was hat er auf dem Flug zur ISS dabei? Keine Schlagbohrmaschine. Keine Kettensäge. Nicht einmal einen Hammer. - Eine aufblasbare Schildkröte namens „Pfau“.

Wer sechs Stunden lang bewegungslos im Raumanzug unter Wasser verbringen kann, so in einem der Trainings geschehen – dem hätte wohl keiner so schnell eine niedliche Schildkröte mit seltsamem Namen in der Unendlichkeit des Weltalls zugetraut. Übrigens: Einen Nussknacker namens Wilhelm hat er auch mit im Gepäck.