Ende der Welt - Die tägliche Glosse Made in China: der oneway Bumerang

Wenn ein Bumerang nicht mehr zurückkommt, kann das daran liegen, dass er vielleicht etwas zu kurz ist. Weil er nicht original aus Australien kommt, sondern made in China ist. Doch manchmal ist es gar nicht so schade, wenn etwas für immer fern bleibt. Eine Glosse von Ulrike Nikola.

Die Chinesen sind Meister im Nachmachen. Ob Armbanduhr oder Waschmaschine - zum Verwechseln ähnlich gibt es so ziemlich alles, was auf der Welt produziert wird, auch made in China. Sogar australische Bumerangs haben die Chinesen in ihrem international ausgerichteten Portfolio. Und auch DIE produzieren sie wesentlich fixer als die Aborigines selbst. Denn die Chinesen laufen nicht tagelang am Ayers Rock herum - geschweige denn am Urulu - und suchen dort mühselig nach einem Eukalyptus-Holz ohne Verästelungen, das sie dann gekonnt mit der Hand in Form bringen, schnitzen und kunstvoll verzieren - wie es die Aborigines seit Jahrtausenden machen. Nein, in China purzeln die Bumerangs ruckizucki vom Fließband. Was die Touristen in Australien sehr verzückt - denn ein Bumerang made in China ist viel günstiger.

Doch so ein gekrümmtes Wurfholz aus Fernost hat einen ganz besonderen Haken: Denn die Dinger aus dem Land der Morgenröte lassen den gewohnten Bumerang-Effekt vermissen: Sie kommen einfach nicht zurück. Sozusagen One way. Der Grund dafür sind ein paar entscheidende Millimeter, die fehlen, damit das Holz die Kurve zurück kriegt. Oder um es auf Chinesisch zu sagen: Ein paar entscheidende Li, Chi oder Bu machen es dem Bumerang aus China unmöglich zurück zu kehren.

Ein Blick auf die eigenen Weisheiten könnte helfen, einige Fehlplanungen zu vermeiden

Das klingt erstmal enttäuschend, kann aber bei näherer Betrachtung auch ein Segen sein, wenn Dinge einem nicht nochmal um die Ohren fliegen - eben genau so wie die Geschichten, die einem gerne auf´s Brot geschmiert werden: damals - weißt du noch - also du beim ersten Besuch die künftige Schwiegermutter mit der Oma verwechselt hast - wie peinlich!!!! Oder die verpatzte Präsentation vor den Geschäftskunden - hoffentlich bringt die der Chef beim Jahresgespräch nicht nochmal auf´s Tableau! Oder dieser blöde Alptraum, in dem das Ziel zum Greifen nahe ist, und man kommt doch nie an, egal wie sehr man sich abstrampelt, man tritt auf der Stelle. Nein, solche Alpträume müssen wirklich nicht wiederkehren.

Und was den Bumerang aus dem Reich der Mitte angeht - so lernen die Chinesen vielleicht künftig noch dazu in Sachen westlicher Maßstäbe - ob beim Längenmaß oder in der Demokratie. Auch ein Blick auf die eigenen Weisheiten könnte helfen, einige Fehlplanungen zu vermeiden. Denn schon Konfuzius sagte einst: „Über das Ziel hinausschießen ist ebenso schlimm, wie nicht ans Ziel kommen.“