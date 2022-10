Ende der Welt - Die tägliche Glosse Machtworte und Ohnmacht

Machtworte sind gefährlich. In der Politik sind sie selten und in der Familie sind wir ja empathisch aufgeladen. Da können sie schnell nach hinten losgehen. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

„Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast….“ Dieser Satz mag einem manchmal auf der Zunge liegen. Vielleicht beginnt er schon, sich aus dem Mund zu bewegen: „Solange du deine….“ Doch der Konter des Sohnes oder der Tochter folgt mit einem ganz fiesen Grinsen: „Nein, echt? Vatter, nicht wirklich.“ Und das war’s dann mit dem Machtwort.

Mit dem Basta, wie damals bei Gerhard Schröder oder jetzt mit dem Paragrafen 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung, den der Bundeskanzler zitiert. Das war dann das Machtwort, wie es Olaf Scholz gesprochen bzw. eher geschrieben hat. Und alle sind beruhigt, naja, viele sind beruhigt, dass er diese Richtlinienkompetenz wahrgenommen hat.

In der Geschäftsordnung einer Familie, nennen wir es mal so, schwingt diese Richtlinienkompetenz auch mit, doch gehört sie sicher zu den verblassten Mythen. Irgendwie wird sie zwar vorausgesetzt, wir können ja schließlich nicht alles ausdiskutieren. Aber das Machtwort an sich, hat jede Menge Erklärungsbedarf.

Einfaches Beispiel morgens um 7:30 Uhr: „Ja, Schule beginnt um 8 Uhr, und nicht um zehn Uhr. Und nein, auch wenn du gestern Abend lange unterwegs warst, werden wir dich nicht krankmelden.“ Das war jedenfalls kein Machtwort, aber trotzdem wichtig, weil es als Ansage zu verstehen war.

Manche sind versucht, dies mit einem Machtwort zu unterfüttern. Ganz gefährlich sind die Sätze: „Du musst ja auch immer so spät heimkommen, das kann nichts werden.“ Wer so redet, erntet stattdessen Ohnmacht. Eine Antwort wäre dann: „Bitte, könntest du dies als ich-Botschaft formulieren? Schon im Kindergarten und Hort haben wir doch gelernt, dass nur ein empathischer Zugang eine Verhaltensänderung bewirken kann.“ Ja natürlich, selbstverständlich. Wie war das doch nochmal: „Jonas, sei doch bitte so lieb und hau dem Benny nicht mehr die Schaufel über den Kopf. Guck mal, der weint schon.“

Da sind wir dann schon ganz nah am Kabinettstisch

Da sind wir dann schon ganz nah am Kabinettstisch. Bitte lieber Christian, hau doch dem armen Robert nicht immer die AKW-Verlängerungszeiten um die Ohren. Weißt du, das ist sehr schwer für ihn. Der hat nämlich noch einen Sticker bei sich: Atomkraft nein Danke.“ Zwei Tage später: „Also, Christian, wirklich. Ihr seid zwar aus dem Landtag in Hannover geflogen, aber das heißt noch lange nicht, dass du hier als Westentaschen-Rambo durch die Gegend ziehst.“ Und du Robert heul nicht: „Auch wenn ihr nur die Atomkraftwerke im Süden vorhalten wollt, so einfach geht das nicht. Ich nehme sonst das in Niedersachsen auch noch.“ Und dann das Machtwort, der Dreifach-AKW-Wumms von Olaf Scholz in 18 dürren Zeilen.