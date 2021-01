Ende der Welt Lust auf Tempo

Sie können sitzenbleiben – ist ja eh das Gebot der Stunde - und werden dabei doch gleich der Geschwindigkeit begegnen – und Geistesriesen. Hier, vor bald 400 Jahren notierte der Philosoph Pascal: „Die Stoiker sagen: Haltet Einkehr in euch selbst, dort werdet ihr eure Ruhe finden. Und das ist nicht wahr. Die anderen sagen: Geht nach draußen und sucht das Glück, und das ist nicht wahr: Die Krankheiten kommen.“ Das kommt dieser Tage nicht schlecht, was? Und – zack - kommt einem olle Brecht in den Sinn: „Ich sitze am Straßenhang. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?“