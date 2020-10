Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lüftungsweltmeister

Bevor Briten an Deutschen etwas gut finden oder – noch utopischer – dies öffentlich kundtun, davor führen sie eher den Rechtsverkehr auf ihren Straßen ein und rüsten sämtliche Fahrzeuge auf Linkssteuerung um.

In jüngster Zeit kann der aufmerksame Beobachter aber minimale Erosionstendenzen wahrnehmen bei den scheinbar auf ewig zementierten Klischeemonolithen und klammheimlich wachsenden Vorurteilsstalagmiten. Liegt das womöglich am Brexit, dass man sich also von der EU emanzipiert und damit auch vom Korrektling Deutschland? May be, aber warum hat sich dann seit dem Referendum die Zahl der Briten, die deutsche Staatsbürger werden wollen, mehr als verzehnfacht? Oder ist es der Struwwelboris im Amt des Premierministers, dessen Politik so wenig berechenbar ist wie die Aussprache englischer Vokalkombinationen? Ist es gar das allesbeherrschende Virus, das auf der Insel schlimmer wütet als sonstwo in Europa?

Jedenfalls ergeht sich der altehrwürdige Guardian, Flaggschiff des unabhängigen Journalismus im Vereinigten Königreich, well, nicht gerade in Lobeshymnen, aber doch in einem erstaunlich ausführlichen Artikel über die jetzt bei uns regierungsamtliche Empfehlung, doch bitte regelmäßig und gründlich zu lüften.

Die Kanzlerin wird zitiert, Lüften sei einer der billigsten und effektivsten Wege, Coronaviren einzudämmen. Dann versteigt sich die Deutschlandkorrespondentin gar zu dem Satz, die Sitte zweimaligen Lüftens pro Tag – selbst im Winter – sei so etwas wie eine nationale Obsession, deren obligatorische Umsetzung sogar im Mietrecht verankert ist.

Was will die Autorin ihren Landsleuten damit sagen?

Handwerklich untadelig, unterfüttert die englische Kollegin anschließend das deutsche Beispiel mit wissenschaftlicher Expertise, vom Virologen Christian Drosten bis zu Luftstromanalytikern der TU Berlin. Das Ganze mit einer verblüffenden Menge deutschsprachiger Originalbegriffe vom Stoß- übers Querlüften, von Luftverdünnung bis Luftbewegung, mitsamt dem schwer zu widerlegenden Credo aller auch hier vertretenen hartnäckigen Frischluftverweigerer: "erfroren sind schon viele, erstunken ist noch keiner" – wann hat man zuletzt so viel Deutsch in einer britischen Tageszeitung gelesen? Und was will die Autorin ihren Landsleuten damit sagen?

Fahrt morgens nicht nur euer Windows hoch, sondern schiebt vielmehr die klassischen sash windows mit Schmackes ganz nach oben? Beginnt jetzt eine Lüftschlacht um England?

Offen darf sie das germanische Vorbild nicht loben, sonst treten die Kollegen der Londoner Boulevardpresse einen Shitstorm los, der wohl auch verriegelte Fenster zu Kleinholz machen würde.