Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lifehack Wäscheklammer

Wozu benutzt Du Wäscheklammern? Etwa noch zum Wäscheaufhängen? Ja, so langweilig war das mal gedacht, als der Thüringer Korbmacher Emil Richard Füchsel im 19. Jahrhundert seine Erfindung beim Kaiserlichen Patentamt anmeldete. Doch dann kam der Wäschetrockner. Und damit – so genial das Konzept mit dem Wäscheklammern mal war – hat es sich überholt. Ausgedient. Aber da die Erfindung schonmal in der Welt war, haben die Menschen sie eben für neue Zwecke eingesetzt. Aus der Wäscheklammer ist ein inflationärer „Lifehack“ geworden. Also: „Lebenskniff“. Ein universelles Multifunktionstool: Kartenständer, Kabelhilfe, Zahnpasta-Ausdrücker – was auch immer Du willst.