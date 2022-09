Ende der Welt - Die tägliche Glosse Life on Mars

Die großen Zeiten der Menschheit gehen zu Ende. Wir, die größten hier und jetzt und im Weltall und überhaupt. Von wegen. Möglicherweise müssen die Bücher zur Anthropologie, also zur Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden. Vielleicht werden sie auch nur um einen Absatz ergänzt. Auch auf dem Mars. Denn, und das ist die eigentlich sensationelle Meldung: There is life on Mars, teilte die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA mit, nachdem der Mars-Rover Perserverance unermüdlich in einem ausgetrockneten Flussdelta gegraben hatte.

Nun ja, Leben auf dem Mars, man sollte es ein bisschen relativieren. Der Mars-Rover, so teilte die NASA korrekterweise mit, habe Spuren organischen Lebens in dem Flussdelta gefunden. Das heißt, dort gab es Wasser und es gab dort den Ursprung allen Lebens. Wer als Mensch auf dem Mars landen sollte, ist vielleicht gar nicht alleine. Vielleicht sitzt ja hinter jeder zweiten Ecke ein Marsianer oder eine Marsianerin. Die mögen zwar unbekannter sein als der Vulkanier. Doch im Gegensatz zu Mr. Spock in der Serie Star Trek gibt es keine Vulkanier im echten Leben, weil es den Planeten gar nicht gibt. Faszinierend, würde Mr. Spock sagen. Die Marsianer hingegen könnte es geben, das kann man nach dem Fund durch den Mars-Rover jedenfalls schlussfolgern. Vielleicht sind sie da und wir sehen sie nicht.

Der Mars als nächstes großes Ziel für alle Astro-, Kosmo- oder auch Taikonauten, Klammer auf, die chinesische Variante, wird dadurch noch interessanter. Und nun kann man sich vorstellen, wird in Cape Canaveral, Moskau oder Peking schon mal der Reality-Check gemacht: Wer wird Marsianer zum ersten Mal treffen und was dann? Die Wissenschaftler basteln an einem Mars-Knigge. Nicht dass einer oder eine dann dasteht und die Worte stammelt: Äh, ich Tarzan, du Jane!

Nun gut. Ob die auf dem Mars diesen Austausch wollen oder nicht, spielt natürlich in unserer sehr erdzentrierten Wahrnehmung des Universums wieder mal keine Rolle. Vielleicht gibt ja auch ein offizielles Schreiben vom UN-Generalsekretär, von wegen friedliche Absichten, im besten Fall.