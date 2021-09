Ende der Welt - Die tägliche Glosse Licht aus, Wahl-O-Mat an

Also wem jetzt immer noch schwarz vor Augen wird, wenn er an die Bundestagswahl denkt, der kann sich rein lichtmäßig jedenfalls nicht mehr mit Halogenlampen Erleichterung verschaffen, denn die allermeisten dürfen ab heute in der EU nicht mehr verkauft werden.

Die Grünen scheuen den Wahl-O-Mat natürlich

Und Olaf Scholz kann in aller Ruhe überprüfen, ob er mit Saskia Esken und Kevin Kühnert wirklich noch in derselben Partei ist. Andernfalls kandidiert er halt für die Forschungsgruppe Wahlen oder Infratest dimap und koaliert notfalls mit Forsa und Allensbach. Deshalb weicht er ja auch immer aus, wenn er gefragt wird, ob er mit den Demoskopen gemeinsame Sache machen würde.

Laschet übrigens wird nachgesagt, dass er demnächst seine letzten zwanzig Prozent in den Wahl-O-Mat werfen will, um den Jackpot zu knacken. Kommt drei Mal die Narrenkappe, druckt das Gerät Autogrammkarten von Friedrich Merz, solange der Vorrat reicht. Die werden allerdings nur in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Zahlung genommen. Dort gibt es dafür Anerkennung in großen und kleinen Verdienstflaschen.