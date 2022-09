Ende der Welt - Die tägliche Glosse Leuchte, Weihnachtsmarkt leuchte!

Die Weihnachtsbeleuchtung in unseren Ortszentren soll heuer wegen der Energiekrise gedimmt werden. Und was ist mit den Weihnachtsmärkten? Dann sähe niemand mehr, was genau in der Bratwurstsauce schwimmt. Auch nicht schlecht, im Grunde. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Author: Gregor Hoppe