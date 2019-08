Ende der Welt - Die tägliche Glosse Letter from Prince Albert

Stellen wir uns kurz vor, seine Durchlaucht Prinz Albert August Karl Emanuel von Sachsen-Coburg und Gotha, der Prinzgemahl, der Gatte von Königin Victoria, wäre jetzt noch am Leben. Und er würde mit seiner Königin zusammen das Treiben, die Irrungen und Wirrungen rund um den Brexit erleben. Was würde er tun? Vielleicht würde er einen Brief schreiben...

Werter Mister Prime Minister, verehrter Mister Johnson,

erlauben Sie mir, ein paar Zeilen an Sie zu richten, heute an meinem 200. Geburtstag.

Es fällt mir und meiner Gattin, der durchlauchten Königin von England, beileibe nicht leicht, Sie in dieser Offenheit und Deutlichkeit zu adressieren und mit dieser Feder unsere Empfindungen und Absicht zu Papier zu bringen. Jedoch sind wird zu der Erkenntnis gekommen, dass wir annehmen müssen, dass Ihnen weder Kompetenz und Kraft ausreichen, auf dem Verhandlungswege mit dieser Europäischen Union ein Abkommen zum Austritt unseres geliebten Königreiches aus ebendieser Union bis zum 31. Oktober aushandeln zu können.

Der sogenannten Brexit quält unsere Gedanken und unser Befinden bei Tage und bei Nacht, der Umstand ist unerträglich geworden. Mit Bestürzung sehen wir, wie dem Parlament der Langmut schwindet, Abgeordnete verzweifeln, ihren Glauben an das Empire gar verlieren. Dem Volke geht es kaum anders, es leidet, darbt und weiß kaum mehr ein noch aus. Ihr Umgang mit Kanzlerin Merkel und Präsident Macron ist zur Farce geraten – schenkt man Ihnen, dem Amte und unserem geliebten Königreich kaum mehr Aufmerksamkeit. Der Zustand ist unhaltbar, eine Zumutung – ein würdeloses Spiel. Und dieses muss nun beendet werden.

Meine Gattin, unsere geliebte Königin, und ich selbst sind daher zu der Überzeugung gelangt, mit aller Macht einzugreifen und der parlamentarischen Monarchie eine Ende zu bereiten. Wir sind zu der festen Überzeugung gelangt, werter Herr Premierminister, dass die Lage nur noch zu retten ist, indem wir die Amtsgeschäfte an uns ziehen. Wir sind uns der Konsequenzen in vollem Umfange bewusst. Oberhaus und Unterhaus werden nun nicht länger benötigt, die Institutionen werden aufgelöst. Ihre Regierung wird mit sofortiger Wirkung abgesetzt, und Sie, wertester Mister Johnson, werden damit auch nicht länger in ihrem Amte benötigt.

Wir versprechen Ihnen Genugtuung – für Sie wird gesorgt sein, es wird sich bestimmt schon bald eine Stelle als Stall- oder vielleicht auch Rittmeister finden, auf der Sie sich sicher wohlfühlen werden. Vielleicht wünschen Sie dort auch zu schreiben - allerdings sind auch auf diesem Felde Ihre Fähigkeiten als Schriftsteller verbesserungswürdig. Ihr Werk, wie hieß es doch, „72 Jungfrauen“, aus dem Jahr 2012, ist schlichtweg beklagenswert. Um Ihr politisches Erbe werden Sie sich keine Sorgen machen müssen – es existiert ja keines. Und die Verwirrung und die Täuschungen während Ihrer Amtszeit, werden bald überwunden sein, davon sind die Königin und ich überzeugt.

Die anstehenden Verhandlungen mit der Europäischen Union, vorrangig mit Frankreich und Deutschland, werde ich höchstpersönlich führen – vergessen Sie meine Herkunft nicht! Für Frau Merkel muss ich – verzeihen Sie diese Direktheit – den Satz „wir schaffen das“ NICHT auswendig lernen.

Wer tritt eigentlich wem bei?

Der Schlüssel zum Erfolg, werter Mister Johnson, liegt doch woanders. Ist Ihnen das in den vielen Stunden der Beratung, in all den Diskussionen und Debatten nie in den Sinn gekommen? Die Frage, aller Fragen? Wer tritt eigentlich wem bei? Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ist das eine - die Europäische Union das andere. London hier, Brüssel da.

Wir möchten Ihnen vollster Anerkennung zurufen, dass wir seit Wochen auf diese so ehrenvolle und dem Empire auch entsprechende Empfehlung Ihrerseits gewartet haben. Verbunden mit Ihrem Gesuch zum Rücktritt vom Amte des Premierministers. So allerdings sind die Königin und ich gezwungen zu handeln.

Es ist uns eine Ehre hiermit bekanntzugeben, dass die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zum 31. Oktober dem Vereinigten Königreich beitreten werden. Im sogenannten Rat der Europäischen Union werden die Staats- und Regierungschefs zu Vizekönigen des Vereinigten Königreiches ernannt. Darüberhinaus wird es uns eine Freude sein, Frau Merkel und Monsieur Macron Ihr Glück zu erfüllen und alte Kolonien zurückzubeschaffen.

Auch wenn der Verzicht einige schmerzen wird – das EU Parlament wird es in der neuen Zeit nicht mehr geben. Brüssel wird ein Ort in Belgien sein, nicht mehr und nicht weniger. London wird das Zentrum Europas – aber der Buckingham Palace wird die Antworten auf alle Fragen liefern, seien Sie sich dessen bewusst, Mister Johnson.

Gott schütze die Queen!

Ihr Prinz Albert