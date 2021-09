Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lernen von den Jungen

Ohaaa. Nichts tun können scheint eine sehr entspannende Wirkung zu haben. Den Chillern gehört also die Welt. Früher hießen die übrigens Slacker, gemeint ist das Gleiche: auf der Couch abhängen, nicht duschen, Substanzen einnehmen und glotzen. In den Studenten-WGs der Neunziger Jahre war das Sofa von Ikea, die Substanz hieß Gras und geglotzt wurden „Beavis und Butthead“ und Space Night. Auf dem Klo las man Titanic, während sich die Welt der Erwachsenen da draußen weiter abstresste. Vorbilder waren der Dude aus „The Big Lebowsky“ oder der politisierte Satiriker Martin Sonneborn.

Nichts tun ist zudem ressourcenschonend

Amüsiert beobachten sie ihre Elterngeneration, die jetzt wegen huh-Sommerende! unkontrollierte Schnappatmung bekommt: Wir müssen unbedingt nochmal grillen und den Nachbarn unseren Weber Genesis II EP-435 GBS vorführen! Bei Aldi gibt’s übrigens grad mariniertes Fleisch aus keine Ahnung welchem Tier im Angebot! Wir müssen unbedingt nochmal an den See fahren! Zusammen mit all den anderen, um am Samstagnachmittag auf der Autobahn im Stau zu stehen! Wir müssen unbedingt noch den Heizpilz für die Terrasse besorgen, bald wird’s frisch draußen! Und außerdem ist bald Wahl, eieiei, Ampel, Jamaica, rote Socken, ein Schlumpf als Bundeskanzler? Was ein Stress.