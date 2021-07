Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lehren aus der Impfstoff-Schwemme

Wochenlang Neid und Gier beim Versuch, der erste zu sein an der Spritze. Und jetzt: die Impfstoffschwemme. Aber es macht ja eh jeder, was er will. Jeff Bezos und Richard Branson wetteifern um den ersten Privatflug ins All. Was sie nicht wissen: da oben ist ein schwarzes Loch. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Muss man alles verstehen? Nee, kriegt man ja als Kind schon andauernd gesagt. Also machen wir es wie die Fußballer: Chance vertan, ein-, zweimal ausspucken und weiter geht’s. A propos: warum spucken sie so viel und besonders dann, wenn die Kamera grade groß drauf ist. Hat ihnen denn noch nie einer aus dem Heer der PR-Berater, die ihnen jedes Wort im Mund zurechtdrehen, gesagt, wie häßlich das wirkt? Die Zuschauer im Stadion sind meistens zu weit entfern

Dass sich ein niederbayerischer Bauer nicht dreinreden lässt, weiß die ganze Welt. Hubert Aiwanger hat es leicht angesäuert noch einmal erklärt, damit auch der Letzte versteht, warum er, als zweiter Mann im Freistaat, sich also entgegen jeder Staatsräson nicht impfen lässt. Warum eigentlich soll nicht jeder selbst entscheiden, was er gut findet – statt Solidarität! Genauso wie es doch jedermanns Sache ist, was er mit seinem Geld macht. Warum sollen also zwei derart ausgeprägt eitle Herren wie Jeff Bezos und Richard Branson nicht wetteifern, wer der erste Privatier im All ist? Sie haben ja soviel Geld, dass sie es auch gleich zum Mond schießen können und sich dabei eingeschlossen.

Was man sonst alles mit der Kohle anstellen könnte? Hunger, Regenwald, Klimaschutz, etc.etc. - Eigentum verpflichtet – ja, was sollen denn solch moralinsaure Ansichten aus unserer verstaubten Verfassung? Kann es sein, dass im Spannungsfeld zwischen zwanghaftem Konformismus und Querdenken irgendwie der Kompass abhanden gekommen ist? Ist eigentlich geklärt, ob da auf den ersten Privatflug nur Geimpfte mitfliegen können? Ja, monatelang ging es nur darum, der erste zu sein an der Spritze.

Schon wer nur Astrazeneca bekam, galt als Mensch 2. Klasse