Ende der Welt - Die tägliche Glosse Legalize it

Jamaika und Deutschland trennen Welten. Etwa beim Umgang mit Cannabis: während der Karibikstaat Dope in gewissen Grenzen erlaubt, fürchtete man sich hier sogar vor Pop-Songs. Die neue Bundesregierung will Cannabis legalisieren – eigentlich. Halt nicht so schnell… Eine Glosse von Heinz Gorr.

Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Jamaika? Vielsagendes fiele einem da ein, etwa dass der wie ein Interruptus klingende Begriff "Jamaika-Aus" in Deutschland 2017 zum 'Wort des Jahres' gekürt wurde. Während aus Jamaika stammende Pop-Klassiker hierzulande einst von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften auf den Index gesetzt wurden. Oder kürzer gesagt: "Legalize it!" – "Legalisiert es!", so nämlich heißt der bis heute populärste Song des jamaikanischen Reggae-Musikers Peter Tosh, erschienen auf seinem gleichnamigen Solo-Album. "Legalize it!", das sang Tosh mit brennendem Joint bei einem Konzert in Kingston dem anwesenden Premierminister Jamaikas entgegen. Auch wenn diese klingende Petition des selbsternannten "Minister of herbs", was man mit Marihuana-Minister übersetzen könnte, nicht unmittelbar den gewünschten Erfolg hatte –Polizisten verprügelt ihn und steckten ihn ins Gefängnis – so wurde sein Titel doch zur Parole einer weltumspannenden Bewegung.

In der Bundesrepublik von 2022 klingt das einen Dreh nüchterner: "Deshalb steht im Zukunftsprogramm: Wir entkriminalisieren den Konsum und den Besitz kleinerer Mengen Cannabis" – Nein, das ist kein Zitat aus der Apotheken Umschau, sondern entspringt den flippig-juvenilen Internetseiten der Jusos. Schon Peter Tosh erzählte in seinem leicht anästhesierenden Viereinhalb-Minuten-Stück nicht von der Hand zu weisende Realitäten: "Sänger rauchen es… Ärzte, Krankenschwestern, Richter und selbst Anwälte rauchen's…" Was soll's, sagte sich die frisch formierte Ampel in Berlin und schrieb "Legalisieren wir's!" tatsächlich in den Koalitionsvertrag - um einen Gesetzentwurf dann kurz vor Silvester erst mal auf Eis zu legen. Priorität habe der Kampf gegen die Pandemie…

Wo andernorts ein Auge zugedrückt wird, kommt in Bayern die ganze Härte des Betäubungsmittelgesetzes

Während in Jamaika Erwachsene Gras für den Eigenbedarf in privater Umgebung rauchen dürfen und Rastafarians zu religiösen Zwecken, hat bei uns vor fünf Jahren gerade mal die medizinische Nutzung von Cannabis den Bundestag passiert. Wow! Von karibischen Zyklen sind wir gefühlt also immer noch Lichtjahre entfernt.