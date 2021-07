Ende der Welt Leere Ränge bei Olympia

Man nehme: ein leeres Stadion – Kaufhausmusik vom Band, vermischt mit dem aufgezeichneten Raunen von Rio 2016 – dazu winkende Athleten, denen keiner zurückwinkt und überm Nachthimmel formen – „Ich rufe die Drohnen der Welt!“ - 1800 leuchtende Flugkörper die kreisende Weltkugel samt Kontinenten. Noch vor 17 Monaten hätte man gedacht: für sowas brauchts interessante Drogen, doch am Freitag genügte die alte Fernbedienung und immer wieder – wenn auch nur durchs Gemüt – hallte der Werbeslogan des weltgrößten Autobauers aus demselben, fernen Land: „Nichts ist unmöglich“. Bei der Gelegenheit kreuzen wir uns gleich mal das Endspiel der Fußball WM an, im nächsten Jahr in Katar: vierter Advent. Mei, sagt da der Bayer, wie so oft seit Monaten. Aber in dem kleinen „Mei“ steckt ja auch allerhand.

Mei – schau, wie sie da jubeln, in Trauben, zu Tausenden, am Straßenrand in Tokio, beim Radrennen – denn wenn schon keiner ins Stadion darf, muss man sich halt draußen ballen, wann immer es geht. Schließlich heißt das neue, erweiterte IOC Motto auch: Schneller – Höher – Stärker – GEMEINSAM. Und das soll ja nicht ungehört den Thomas Bach runtergehen. Wer die Spiele so stark will und medial vermarktet… mei … der braucht sich nicht wundern, wenn einige dann auch vor Ort was haben wollen. Oder wie es ein japanischer Professor hübsch auf den roten Punkt brachte: mit dem Appell des Staates, zu Hause zu bleiben, sei es wie mit einem starken Raucher, der seinen Kindern sagt, sie sollten nicht rauchen.

Rauchen wäre allerdings momentan gaanz schlecht für den Tennisspieler Zverev

Rauchen wäre allerdings momentan gaanz schlecht für den Tennisspieler Zverev – Zitat: „bei 33 Grad und 70 Prozent Feuchtigkeit wird Dir der Spielstand rasch egal, Du willst nur noch, dass es aufhört.“ Mei, aber jetzt isses erstmal losgegangen.

Also auch überhaupt, mit dem Klima – derzeit machen ja 400 000 Deutsche Urlaub in Spanien … ich komm gleich noch zu Olympia zurück … Urlaub in Spanien, bei einer dortigen Inzidenz von über 300. Aber das soll mal nicht der Punkt sein – denn langsam beginnt ja die Phase des: JETZT ODER NIE – denn laut dem Hydrologen Samaniego wird Spanien in 50 Jahren nicht mehr bewohnbar sein, zu heiß, zu trocken.

Dann können in den Sommerferien Enkel samt Urenkel nur noch mit – Olympiafanfare - Drohnen über die Strände ihrer Großeltern sirren und zumindest das Wellenrauschen live übertragen. Und keiner bekommt einen Hitzeschlag. Und keiner fängt sich dabei die mutierte Omega Variante ein. Und Spanisch können Sie dann auch hier sprechen, weil die ja alle da sind. Mei. Nichts ist unmöglich – solange wir uns nur an den räudigen Bruder dieses Slogans halten, der da lautet:

Man gewöhnt sich an alles.