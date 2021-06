Ende der Welt Leben in der Zwischenzeit

Nun, da sich der Vorhang hebt, taumeln wir leicht benommen – die Spritze noch im Arm – aus dem Corona Nebel, ins grelle Sommerlicht. Und stellen fest: ist alles so schön bunt hier. Und das Wort Inzidenz so klein, dass wirs nicht mehr lesen können. Und wie ein Zombie, der sich rückverwandelt, stehe ich noch etwas benommen und mit schiefem Kopf im Discounter vor diesem Krabbeltisch – mit den Tröten und Autofähnchen und Schals – in Schwarzrotgold.

Was zum Teufel soll das hier – zwischen Rotwein und Knuspermüsli … aber Moment, ja … da war was … am Freitag … weiße und rote Fußballer – der wahre Hammer war aber diese Klangkulisse – Tausende sangen und johlten und pfiffen, meine Ohren trauten den Augen nicht. Denn blöderweise zeigte die Kamera meist nur die 22 Italiener und Türken – dabei war doch das Spannende auf den Tribünen dahinter … ja, wo gabs denn sowas – echte Menschen in einem Fußballstadion.

Der Zeitungsständer plärrt irgendwas von EM oder Rente mit 70. Na und? Wo ist die Schlagzeile, dass ich heut schon wieder ohne Maske in die Fußgängerzone geh. Und dann – Maske kurz auf – rein in Laden, was gekauft. Irgendwas, schweißegal. Ohne click, nix meet, keine Adresse. Einfach rein, irgendwas gegriffen, mit dem Verkäufer geschwatzt, an die Kasse. Raus. Maske ab. Bombengefühl.

Warum schreibt darüber niemand? Nur über so Sachen wie – „Papst lehnt Rücktritt von Marx ab“. Was eh Blödsinn ist – erstens war der Atheist und zweitens müsste er ja schon über 200 sein. Nein, sowas ist weder wichtig noch Außergewöhnlich.

Außerdem hab ich jetzt andere Prios

Außerdem hab ich jetzt andere Prios – morgen: Geburtstags-Gartenparty – Dutzende Leute, x Hausstände, Geimpfte, Genese und eine Handvoll auf dem Weg dahin. Wahnsinn. Und heute noch den Italienurlaub buchen. Zu den staunenden Kindern gesagt: „Italien - unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies werden die Abenteuer des alten Kombi, der mit seiner fünfköpfigen Besatzung 15 Stunden unterwegs sein wird, um neue Strände zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Gefühlte Lichtjahre von Bayern entfernt, dringen wir in Gegenden vor, die wir nicht mehr hofften, zu sehen.“ Großer Applaus bei den zermürbten Teenagern, die sich langsam derappeln.

Aber darüber schreibt niemand. Dafür über eine Pentagon Studie, die daran zweifeln lässt, dass es k e i n e UFOS gibt – kurz: dass Außerirdische unter Umständen schon hier sind. Mei, aber ich sag Ihnen jetzt mal was – der galaktische Ultrahammer hat sich vor 40 Minuten ereignet:

da sind meine zur Schule geradelt. Einfach so – den sechsten Tag in Folge, als ob nix wär und dann – ganze Klassen beinander, Unterricht, Pause, Quatschmachen und so. Keine Rückkehr vor 13 Uhr.