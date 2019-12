Ende der Welt - Die tägliche Glosse #leben2030 - die Union macht Lust

Liebe CDU/ CSU-Zukunftslustige,

da mein Vertrag als Motivationstrainer zum Jahresende ausläuft, möchte ich Euch nach einer stattlichen Dekade als Future-Coach der Union ein finales Feedback geben. Es fing wirklich gut an, als Ihr auf den Tag genau vor 10 Jahren, am 18. Dezember 2019, die Initiative ergriffen habt mit dem Kongress "Lust auf Zukunft!"

Schon der Titel war genial gewählt: denn bis dato hatte man so ziemlich alles mit dieser Partei verbunden außer eben "Lust" (Parlamentsnovizinnen wäre allenfalls "Lustmolch" eingefallen, aber das ist ein anderes Thema…). Sehr clever von Euch, sich in letzter Konsequenz doch gegen das damals schon extrem abgegriffene Pseudojungendwort "Bock" zu entscheiden und für "Lust auf Zukunft!" - nicht zu vergessen: mit einem highlightenden Ausrufezeichen! Das war wirklich cool und total gegen den Zeitgeist des zwanghaften Understatements "unsere Message ist so klar, die muss nicht extra betont werden". Chapeau - auch nach all den Jahren noch - für den Subtitle mit dem Hashtag #leben2030 - da passte einfach kein Blatt zwischen dieses Event und das Gefühl der Zeit! Wie gesagt, mega Konzeption: eine Veranstaltung, die auf 165 Minuten angelegt ist, Kongress zu nennen, irre!

Ich erinnere mich noch ganz genau an die knisternde Stimmung im Raum 3N001 im Reichstagsgebäude: die Luft brannte fast bis Nadine Schön, die Vorsitzende der Landesgruppe Saarland, endlich mit ihrer Begrüßung begonnen hat, das Feld war bereitet für die Keynote: Und da stand nicht irgendwer am Rednerpult, sondern ein veritabler Zukunftsforscher, nämlich Lothar Abicht. Sein Referat "2030 - Wieviel Mensch verträgt die Zukunft?" hat die letzten Zweifler überzeugt.

Aber ehrlich, der größte Coup - das muss ich Euch neidlos lassen - die geilste Nummer war, die Zukunftswerkstatt "Mobilität 2030" ohne irgendjemanden von Eurem eigenen Verkehrsministerium durchzuziehen - das hätten sich nicht mal die Piraten getraut!

Aber, liebe Zukunftsunionisten, aber was ist danach passiert? Nach dieser bahnbrechenden Zäsur im deutschen Innovationsdenken? Verkehrsminister Scheuer blieb nach seinem Rücktritt bis heute der letzte CSU-Vertreter auf dem Posten, CDU-Kanzlerkandidat ist Philipp Amthor, den die heute show schon 2019 als "ältesten 26-Jährigen der Welt" bezeichnet hatte und die ultimative feminine Zukunftshoffnung aller Konservativen, Julia Klöckner, hat sich aufs Wein-Marketing in der Pfalz verlegt. Da ist so ziemlich alles falsch gelaufen, das war eine miserable Performance. Frohe Weihnachten und ein gutes, ein besseres 2030 wünscht Euch Euer Coach!