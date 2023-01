Ende der Welt - Die tägliche Glosse Layla - nur noch gendergerecht!

Der Song Layla hat im vergangenen Jahr für viel Aufregung gesorgt. Der Dichter des Liedes will nun geschlechterneutrale Songs herausbringen. Die Zeitenwende am Schlagerhimmel. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Begeben wir uns ein paar Minuten in die Welt des Schlagers. Aber bevor sie jetzt an so harmlose Songs wie Bata Ilics Micha-el-a haha denken oder an Andy Borgs wichtigen Titel „Die berühmten drei Worte“: Ich mein es so, wie ich’s sag, ich glaube, da gibt es keine, die diese Worte nicht mag, haben wir den Fernsehgarten schon wieder über den Notausgang verlassen. Denn im Gegensatz zum Schlagerspaß vor den heimischen Empfangsgeräten, besteigen wir den Flieger und finden uns auf der Baleareninsel Mallorca wieder. Und zwar dort, wo diese Insel Malle heißt, quasi als Ausdruck für: Wir lassen jetzt mal die Sau raus.

Dort haben zwei deutsche Schlagertext-Dichter DJ Robin und Schürze im vergangenen Jahr großes geleistet und mit dem Liedchen Layla für Stimmung gesorgt und später im etwas kühleren Deutschland für Ärger. Denn unter den Stichworten schöner, jünger, geiler wurde jene Person namens Layla zum Hit und zum Ärgernis, da der Text als sexistisch eingestuft wurde.

Ein Verbot auf dem Volksfest in Würzburg verhalf dem Song logischerweise zu weiterer Popularität, so dass heute bei einer Internetrecherche 1,9 Millionen Ergebnisse allein zu Layla und Würzburg angezeigt werden. Auf dem Oktoberfest wurde das Lied mit leicht abgewandeltem Text dann doch gesungen. Nur hat das niemand mitbekommen, da die johlenden Massen lieber das Original grölten. Layla wurde zum kommerziell erfolgreichsten Song des vergangenen Jahres.

Zeitenwende am Schlagerhimmel

Doch nun kommt die, man kann es nicht anders ausdrücken, Zeitenwende am Schlagerhimmel: DJ Robin hat angekündigt, dass er nun keine Songs mit Sexismus mehr machen will. Worte wie „jünger“ und „geiler“ will er auf den Index setzen und auch den Puff, um den es bei Layla als Lokalität geht, außen vorlassen. Ja, er geht soweit, geschlechterneutrale Songs schreiben zu wollen. Man wolle niemanden mehr provozieren.

Was passiert nun? Eine Möglichkeit, DJ Robin verschwindet nach dem One-Hit-Wonder Layla nun in der Bedeutungslosigkeit. In 30 Jahren werden sie ihn dann reaktivieren und er darf im ZDF-Sommergarten auftreten. Angegraut und mit angepasstem Text. Was ist eigentlich aus dem geworden. Die andere Möglichkeit. Er bringt die Schlagersongs echt voran! Das werden natürlich am Anfang und auch später nur Linguist-innen und Soziolog_innen merken, die anderen wahrscheinlich nie. Und er bekommt einen Preis der Gesellschaft für deutsche Sprache.