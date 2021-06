Ende der Welt Laufen, Laufen, Laufen

Ich spreche zu Ihnen heute am Welttag des Laufens – im Stehen, mit leichtem Übergewicht. Zuvor habe ich am Text ne ganze Weile gesessen. Und gelernt – ich wäre leichte Beute für das Urvolk der SAN, die letzten Buschleute Afrikas. Beim sogenannt „Großen Tanz“ jagen sie Kudu Antilopen im schier endlosen Dauertrab – bis zu 40 Stunden – bis die Wiederkäuer, die ja zumindest kurz grasen müssen, immer wieder aufgeschreckt, vor Erschöpfung stehenbleiben, in Wurfweite der Speere. Allerdings scheint mir bei dieser Methode der Kalorienverbrauch auf allen Seiten horrend … gut, bei mir würden vermutlich 14 Minuten genügen, dann hätten sie mich.

Ich bin nämlich in diesem Coronajahr nicht dauernd durch den Park gerannt und am Waldrand lang, wie die anderen, die mit der Pulsuhr und dem starren Blick. Ich lag häufig auf dem Rücken, das macht den Bauch so schön flach – wie im Stehen, nach seeehr langem Training. Nur, wozu? Ja, irgendwas mit Fett und Herz und Muskel und Kreislauf – aber was ist mit Arthrose und Gelenken und Unlust? Überhaupt: warum schauen die wenigsten Läufer froh? Ich sags Ihnen: ab dem 40. laufen alle nur dem Alter und dem Tod davon. Aber das geht nicht, möchte man hinterherrufen – nur, da sind sie schon wieder weg.