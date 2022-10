Ende der Welt - Die tägliche Glosse Laubbläser

Nein, ich werde das Wort nicht aussprechen! Auch wenn es Ihnen noch so in den Ohren dröhnt. Es ist Oktober, die Blätter fallen und die müssen weg. Punkt. Und wenn sie täglich fallen, dann müssen sie eben täglich weg. Mit Doppelwumms, wie das neue deutsche Modewort ja heißt.

Ja, es gab mal eine Zeit, da wurde das Ding nur saisonal eingesetzt, im Herbst eben, das war noch im alten Jahrtausend. Da war es gerade noch erträglich, es schepperte, röhrte und knatterte an zwei bis drei Wochen im Jahr, immer ab Anfang Oktober. Seither ist das einst aus einem Rucksacknebelgerät entwickelte Teil zum Dauerbrenner in den Sortimenten der Hersteller geworden und das Oktober-Getöse hört sich an wie beim Kettensägenmassaker!

Straßenbesen, Rechen und Schneeschaufel haben seither ausgedient: Der Hausmeister wirbelt den Staub am Gehweg auf, Landwirte blasen ihr Heu zusammen, im Winter wird der Schnee aus der Einfahrt gestäubt. Wie Flugzeuge ziehen sie, viergetaktet, Abgaswölkchen hinter sich her und verbreiten ihren ohrenbetäubenden Lärm, bis noch das kleinste Staubkorn oder Käferchen, das sich im Sturm an einen Grashalm klammert, weggeblasen wurde. Egal ob der Tatort im verkehrsberuhigten Wohngebiet oder im Allgäuer Kurort liegt.

Hach, es gab auch mal eine Zeit ohne: der Herbst breitete seine sanfte, dämmrige Ruhe aus und in den besten Momenten vermeinte man, das leise Darniedergleiten eines Blattes zu vernehmen. Aber dann, kaum erblickt der erste Prototyp das Licht der Welt, schon gibt es keinen Hausmeister mehr, der ohne auskommen mag.

Man könnte das Laub einfach mal liegenlassen

Ausgangspunkt des Übels waren wie so oft bei Krachmachern die USA, aber in der schwäbischen Werkzeugmacherschmiede wurden die Geräte erst richtig verfeinert und hochgetunt: über 300 km/h Blasgeschwindigkeit sind heute keine Seltenheit mehr, mehr als 110 Dezibel Lärmpegel ebenfalls gängig – der empfohlene Richtwert in Wohngebieten liegt bei 50! Das macht dem meist männlichen Bediener gar nichts: er trägt Gehörschutz, während bei harmlosen Passanten und den Nachbarn das Trommelfell wummert. Ist es Quälgeisterei, die kindliche Freude am Sachen durch die Luft wirbeln, das Hochgefühl motorisierter Kraft, die Sehnsucht, alles blitzblank und insektenfreie Tabula Rasa zu machen?